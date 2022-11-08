رفض الإعتذار لليهود 😳✡️

aymenbdn
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2022
- المشاركات
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- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- Ain tmouchnt
- الجنس
- ذكر
كانيي وست المشهور بالتصريحات الغريب و افعال اغرب هاهو الأن في الشهر الأخير يقوم بوضع تغريدة يهاجم فيها اليهود وبسبب هذه تغريدة خسر مبلغ 2 مليار دولار وخسر العديد من اصدقائه من هوليوود وتم الغاء صفقاته من بعض شركات
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وتكلمت عن الموضوع أكثر في اليوتيوب، شاهد الفيديو وادعم ابن بلدك بالإشتراك وحق تعب تاع المونتاج والبحث
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو