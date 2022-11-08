رفض الإعتذار لليهود 😳✡️

كانيي وست المشهور بالتصريحات الغريب و افعال اغرب هاهو الأن في الشهر الأخير يقوم بوضع تغريدة يهاجم فيها اليهود وبسبب هذه تغريدة خسر مبلغ 2 مليار دولار وخسر العديد من اصدقائه من هوليوود وتم الغاء صفقاته من بعض شركاتوتكلمت عن الموضوع أكثر في اليوتيوب، شاهد الفيديو وادعم ابن بلدك بالإشتراك وحق تعب تاع المونتاج والبحث