رفض الإعتذار لليهود 😳✡️

aymenbdn

aymenbdn

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2022
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
Ain tmouchnt
الجنس
ذكر
كانيي وست المشهور بالتصريحات الغريب و افعال اغرب هاهو الأن في الشهر الأخير يقوم بوضع تغريدة يهاجم فيها اليهود وبسبب هذه تغريدة خسر مبلغ 2 مليار دولار وخسر العديد من اصدقائه من هوليوود وتم الغاء صفقاته من بعض شركات
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وتكلمت عن الموضوع أكثر في اليوتيوب، شاهد الفيديو وادعم ابن بلدك بالإشتراك وحق تعب تاع المونتاج والبحث 😊❤️
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