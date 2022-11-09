انا في حيرة! انقذوني

م

موناليزا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جوان 2021
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم من فظلكم نحكيلك حكايتي اوقفوا معايا بجاه ربي
انا سيدة تزوجت عن حب بعد ماتعرفت على زوجي تمت الخطبة في ظرف عام تعرفت عليه كان يبان انسان عادي. هو الحمدلله متربي متخلق يصلي ومعتمر والحمدلله
بعد ماتزوجنا كان كلشي طبيعي في الاسبوع الاول. من بعد بدأت تظهر عليه تغيرات من ناحية الصلاة والواجبات الزوجية (سامحوني على الكلمة) قتلو لازم نعملو رقية باش ترجع حياتنا طبيعية.
بعد ما رقينا اكتشف عندو سحر تفريق والعياذ بالله ياخاوتي راني نعاني هذي مدة وحنا مع الرقية مكان حتى تحسن رغم انو رجع مداوم على الفرائض لكن غير يسمع القرآن يولي انسان مش طبيعي لدرجة نخاف منو والله عييت ياناس اعطوني حل لحياتي الله يرضي عليكم الوالدين
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,973
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
لي عودة باذن الله تعالى

الكثير من العوائل تتعرض لمكائد السحر و الشعوذة من جنود ابليس
الله المستعان
لكن الحمد لله يوجد طرق للعلاج نافعة باذن الله تعالى
و يوجد رقاة متمكنين و ثقة

لي عودة باذن الله تعالى في المساء للرد
 
م

موناليزا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جوان 2021
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
لي عودة باذن الله تعالى

الكثير من العوائل تتعرض لمكائد السحر و الشعوذة من جنود ابليس
الله المستعان
لكن الحمد لله يوجد طرق للعلاج نافعة باذن الله تعالى
و يوجد رقاة متمكنين و ثقة

لي عودة باذن الله تعالى في المساء للرد
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انشاءالله مشكور أخي على مرورك
 
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