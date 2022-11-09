انا في حيرة! انقذوني

السلام عليكم من فظلكم نحكيلك حكايتي اوقفوا معايا بجاه ربي

انا سيدة تزوجت عن حب بعد ماتعرفت على زوجي تمت الخطبة في ظرف عام تعرفت عليه كان يبان انسان عادي. هو الحمدلله متربي متخلق يصلي ومعتمر والحمدلله

بعد ماتزوجنا كان كلشي طبيعي في الاسبوع الاول. من بعد بدأت تظهر عليه تغيرات من ناحية الصلاة والواجبات الزوجية (سامحوني على الكلمة) قتلو لازم نعملو رقية باش ترجع حياتنا طبيعية.

بعد ما رقينا اكتشف عندو سحر تفريق والعياذ بالله ياخاوتي راني نعاني هذي مدة وحنا مع الرقية مكان حتى تحسن رغم انو رجع مداوم على الفرائض لكن غير يسمع القرآن يولي انسان مش طبيعي لدرجة نخاف منو والله عييت ياناس اعطوني حل لحياتي الله يرضي عليكم الوالدين