واش راه صاري فيدزاير!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد ماكنا نسمعو عليه وكانوا يستعملوه المشاهير والفنانات عاد متوفر في السنوات الأخيرة في الجزائر
البوتوكس الفيلر... تنفيخ الشفايف.وتلوينها بلون ميروحش. تعديل الأنف.. تنفيخ الخدود.. تعديل الجسم... الخ
لي حبسلي راسي يخدموه الحفافات ولا وحدة مسمية روحها مركز تجميل
قرات تكوين في 3أيام
فاتحة باج فالفايس بووك وخادمة اشهار مليح وتخدم للزبونات
مقلناش كاين لي عادي كيما تقشير الوجه بالأجهزة المتقدمة وانا من الناس خدمتو مرة كاين ماساج للوجه ازالة تصبغات..
لكن الشبوهات الأخرى
تحكي معايا قريبة هاذاك نهار قاتلي راح ننفخ الشفاه ب 4ملايين
ونعدل خدودي بزوج ملايين
مفهمتش ميخافوش من الامور لي يدخلوهم في جسمهم واش يضمنلهم بلي مهيش راح تدخل فالجسم وتدير الامراض مع الوقت!
وزيد ماش عند طبيب تاع جلد عند حفافة مع احتراماتي للحفافات.
المهم الشباب لي مزال متزوجش ديرو حذركم الحالة عادت متعجبشتلقاها مترافيكيا في وجها بعد ست شهور تقولك هاتلي دراهم نعاود نبني وجهي
تحياتي
بعد ماكنا نسمعو عليه وكانوا يستعملوه المشاهير والفنانات عاد متوفر في السنوات الأخيرة في الجزائر
البوتوكس الفيلر... تنفيخ الشفايف.وتلوينها بلون ميروحش. تعديل الأنف.. تنفيخ الخدود.. تعديل الجسم... الخ
لي حبسلي راسي يخدموه الحفافات ولا وحدة مسمية روحها مركز تجميل
قرات تكوين في 3أيام
فاتحة باج فالفايس بووك وخادمة اشهار مليح وتخدم للزبونات
مقلناش كاين لي عادي كيما تقشير الوجه بالأجهزة المتقدمة وانا من الناس خدمتو مرة كاين ماساج للوجه ازالة تصبغات..
لكن الشبوهات الأخرى
تحكي معايا قريبة هاذاك نهار قاتلي راح ننفخ الشفاه ب 4ملايين
ونعدل خدودي بزوج ملايين
مفهمتش ميخافوش من الامور لي يدخلوهم في جسمهم واش يضمنلهم بلي مهيش راح تدخل فالجسم وتدير الامراض مع الوقت!
وزيد ماش عند طبيب تاع جلد عند حفافة مع احتراماتي للحفافات.
المهم الشباب لي مزال متزوجش ديرو حذركم الحالة عادت متعجبشتلقاها مترافيكيا في وجها بعد ست شهور تقولك هاتلي دراهم نعاود نبني وجهي
تحياتي