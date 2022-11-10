الرصاص مادة كيميائية ضارة أخرى مرتبطة بمشكلات صحية عديدة. ويعد طلاء الغرف – وخاصة في المنازل القديمة – مصدرًا من مصادر التعرض للرصاص في المنزل. أيضًا، يصل الرصاص إلى مياه الصنبور التي تمر في الأنابيب الصدئة. لهذا، احرص على استخدام فلاتر المياه المصممة لإزالة الرصاص وتجديدها وقت اللزوم.

أخيرًا وليس آخرًا، البطاريات مصدر محتمل للأخطار الكيميائية في المنزل. فمن شأن تسريب البطاريات أن يعرضنا إلى مواد كيميائية شديدة الخطورة، في حالة حدوث تسريب، لا تلمس المواد المسربة بيديك. نحتاج دائمًا إلى تفقد البطاريات المستخدمة في الأجهزة، وأن نبقي البطاريات غير المستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال