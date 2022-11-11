من أغضب الكريم حتى يحلف ؟

قصة حقيقية : ارويها لكم ايها الاخوة والاخوات الكرام

يُحكى أن الأصمعي كان يسير يوماً في الطريق، فوجد أعرابياً

فسأله الأعرابي : من أين أنت يا أخ العرب ؟

قال الأصمعي : من أصمع

قال : و من أين أنت آتٍ ؟

قال : من المسجد

قال : و ما تصنعون بالمسجد ؟

قال : نصلي و نقرأ قرآن الله

قال : وهل لله قرآن ؟

قال : نعم

قال : إقرأ عليَّ شيئاً منه ؟

فقرأ عليه سورة الذاريات

فلما وصل إلى قوله تعالى : { وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ }

قال الأعرابي : حسبك، و قام و ذبح ناقته و تصدق بها، يقيناً منه بصدق الرزّاق ثم انصرف .

يقول الأصمعي :

بعد سنتين من لقاءنا، خرجت مع الرشيد للحج، فلقيت ذلك الأعرابي، فجائني و قال : ألست الأصمعي ؟

قلت : نعم

قال : زدني مما قرأت عليَّ من المرة السابقة ؟

قال : فقرأت عليه بقية السورة

{ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ }

هنا انتفض الأعرابي و صرخ بأعلى صوته و قال :

من أغضب الكريم حتى يحلف ؟

من أغضب الكريم حتى يحلف ؟

أما كان يكفيكم قوله : وفي السماء رزقكم و ما توعدون ؟

يقول الأصمعي فرددها ثلاث، ووالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه.

العبرة :

عبدي ضمنت لك قسمتي فشككت

فلم أكتف بالضمان بل أقسمت

و هذا ما جعل الأعرابي يُصعق من فوره

لأن الناس في زمانه جعلوا الرحمن يقسم ليصدقوا بأن رزقهم مضمون.

فكيف به لو عاش بيننا الآن و رأى الذين لا يصدقونه سبحانه حتى بعد أن أقسم ؟!

فترى الواحد منهم يلهث وراء جمع المال حتى لو كان حراماً، بدعوى أنه لا يضمن الظروف و يريد أن يؤمن المستقبل للأولاد .

جاعلاً الدنيا أكبر همه و مبلغ علمه، متخذاً كمبدأ في الحياة أنه قد أفلح من كان له بيت و سيارة و رصيد بالبنك

بدل قوله تعالى :{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا }

ناسياً بأن مستقبل الاولاد لن يؤمنه بتاتاً البيت و السيارة و الرصيد البنكي، بل مستقبل الأبناء مرهون بالعمل الصالح لقوله تعالى :

{ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحا)

قال الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}

سبحان الله وبحمده ..

والله ما رأيت مصليا على محمد ﷺ إلا وقد جبر قلبه