أعمال فنية من صنعي محاولة بسيطة

السلام عليكمعندي حب واهتمام للأعمال التشكيلية والأشغالية اليدوية لكن العزيمة والوقت غير كافي للمداومة على تحقيق أعمال مرة على مرة وجعلها هواية مستمرة .هذا عمل بسيط غير دقيق وغير منسق بشكل جيد كنت خدمتو منذ مدة وصورتو أحببت مشاركتكم إياه تعطكوني رايكم في فكرة القيام بمثل هذه الاعمال .لوحة ثلاثية الابعاد لمدخل حارة مثل القصبة الصعود بدرجات يعلوها مبنى نسميها عندنا السقيفة وفيها نافذة بالكون كيما نقولو خدمتها بالكرتون تخطيط وتشكيل وتركيب ولبستها بخليط سيمان ابيض مع غراء خشب وبديت نشكل في التأثيرات على الجظران والابواب والخلفية السماوية وتلوينها بالوان عييت وانا نمزج فيها حتى تخرج طبيعية هاذيك الدخلة اللي تبان في وراء القوس رسمتها بالالوان المائية معنديش الوان زيتية وخدمت نخلة من قارورة ماء ولونتها وايطار قديم قطعتو بزوايا 45 درحةعمق اللوحة واحد ال 5 سم تقريباعلى الجنبوهاذي ايضا معلقة مفاتيح على شكل مدخل بستان خدمتها بتصفيف حصى احجار جمعتها من واد قريب لينا وشكلت بيها جدار شبه قديم مهدم وباب من الحطب وخلفية مرسومة وبعض الحشائش تحت الحائط قطعتها من بساط محل صديق ههه وشبه جذع قمت بتشكيله وتلوينه وفي معاليق المفاتيح.المهم وانا نشرح عييت وهذا الشيء اللي يخليني نتعب قبل ما نفكر في انجاز شيء فنييعني لو تتوفرلي مواد جيدة كنت نصنع احسن من هاذيفي الاخير اتهلاو في مواهبكم مدامكم صغار ومتضيعوهاش مثلي قادر تنجح فيها وتكون مصدر دخل دائم لما اطورها اكثر.