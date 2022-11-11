أعمال فنية من صنعي محاولة بسيطة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,645
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
السلام عليكم

عندي حب واهتمام للأعمال التشكيلية والأشغالية اليدوية لكن العزيمة والوقت غير كافي للمداومة على تحقيق أعمال مرة على مرة وجعلها هواية مستمرة .

هذا عمل بسيط غير دقيق وغير منسق بشكل جيد كنت خدمتو منذ مدة وصورتو أحببت مشاركتكم إياه تعطكوني رايكم في فكرة القيام بمثل هذه الاعمال .

لوحة ثلاثية الابعاد لمدخل حارة مثل القصبة الصعود بدرجات يعلوها مبنى نسميها عندنا السقيفة وفيها نافذة بالكون كيما نقولو خدمتها بالكرتون تخطيط وتشكيل وتركيب ولبستها بخليط سيمان ابيض مع غراء خشب وبديت نشكل في التأثيرات على الجظران والابواب والخلفية السماوية وتلوينها بالوان عييت وانا نمزج فيها حتى تخرج طبيعية هاذيك الدخلة اللي تبان في وراء القوس رسمتها بالالوان المائية معنديش الوان زيتية وخدمت نخلة من قارورة ماء ولونتها وايطار قديم قطعتو بزوايا 45 درحة
عمق اللوحة واحد ال 5 سم تقريبا

PicsArt_11-11-08.45.22.jpg
على الجنب

PicsArt_11-11-08.43.02.jpg

وهاذي ايضا معلقة مفاتيح على شكل مدخل بستان خدمتها بتصفيف حصى احجار جمعتها من واد قريب لينا وشكلت بيها جدار شبه قديم مهدم وباب من الحطب وخلفية مرسومة وبعض الحشائش تحت الحائط قطعتها من بساط محل صديق ههه وشبه جذع قمت بتشكيله وتلوينه وفي معاليق المفاتيح.
المهم وانا نشرح عييت وهذا الشيء اللي يخليني نتعب قبل ما نفكر في انجاز شيء فني

PicsArt_11-11-08.48.05.jpg

يعني لو تتوفرلي مواد جيدة كنت نصنع احسن من هاذي
في الاخير اتهلاو في مواهبكم مدامكم صغار ومتضيعوهاش مثلي قادر تنجح فيها وتكون مصدر دخل دائم لما اطورها اكثر.
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top