هل سمعت عن مطار الماسونية ؟

موضوع اليوم على مطار خاص بالماسونية، وهنا ندرك أكثر عن قوة هذه المنظمة كبيرة لدرجة أنهم يملكون مطارا خاصا بهم. إذن اليوم -بإذن الله- راح تشوف ما هي قصة هذا المطار والأسرار التي يخفيها، ولماذا يضعون رموز الماسونية داخل المطار؟ مع العلم أنه يوجد أطفال يأتون إلى ذلك المكان وما قصة حصان شيطان؟ الذي يقابلك عند مخرج المطار ولوحات الفنية التي يجب أن تكون في متحف الرعب وليس في مطار يأتون إليه زوار بالملايين يوميا.