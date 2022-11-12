الغاز سهلة

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
379
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
1_ الخت الوحيدة لشقيق امك الوحيد لها ابن وحيد فما هي صلة القرابة بينك وبين هذا الابن الوحيد؟؟


2_احمد وفاطمة وابنتهما هدى يريدون عبور النهر القارب لا يستطيع حمل أكثر من 100 كلغ
احمد يزن 80 كيلغ وزوجته وابنته كل منهما تزن 40 كلغ والسؤال المطروح كيف يمكنهم العبور وفق هذا الشروط؟
 
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