الغاز سهلة

هند
:: عضو مُشارك ::
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- 15 أوت 2009
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- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
1_ الخت الوحيدة لشقيق امك الوحيد لها ابن وحيد فما هي صلة القرابة بينك وبين هذا الابن الوحيد؟؟
2_احمد وفاطمة وابنتهما هدى يريدون عبور النهر القارب لا يستطيع حمل أكثر من 100 كلغ
احمد يزن 80 كيلغ وزوجته وابنته كل منهما تزن 40 كلغ والسؤال المطروح كيف يمكنهم العبور وفق هذا الشروط؟
2_احمد وفاطمة وابنتهما هدى يريدون عبور النهر القارب لا يستطيع حمل أكثر من 100 كلغ
احمد يزن 80 كيلغ وزوجته وابنته كل منهما تزن 40 كلغ والسؤال المطروح كيف يمكنهم العبور وفق هذا الشروط؟