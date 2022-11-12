الغاز سهلة

1_ الخت الوحيدة لشقيق امك الوحيد لها ابن وحيد فما هي صلة القرابة بينك وبين هذا الابن الوحيد؟؟





2_احمد وفاطمة وابنتهما هدى يريدون عبور النهر القارب لا يستطيع حمل أكثر من 100 كلغ

احمد يزن 80 كيلغ وزوجته وابنته كل منهما تزن 40 كلغ والسؤال المطروح كيف يمكنهم العبور وفق هذا الشروط؟