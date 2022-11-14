الفاظ من القران الكريم

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
393
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
شرح بعض الكلمات العربية من القرآن الكريم


الجوع: هو خلو المعدة من الطعام
((أطعمهم من جوع))

الخصاصة:جوع يستمر لعدة أسابيع
((ولو كانت بهم خصاصة))

المخمصة:جوع بظهر معه نتؤات في ملامح الوجه
((فمن اظطر في مخمصة))

المسغبة:جوع مع إغماء وافاقة واعياء واحتضار
((او اطعام في يوم ذي مسغبة))
 
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