الفاظ من القران الكريم

هند
:: عضو مُشارك ::
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- 15 أوت 2009
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- الجزائر العاصمة
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- أنثى
شرح بعض الكلمات العربية من القرآن الكريم
الجوع: هو خلو المعدة من الطعام
((أطعمهم من جوع))
الخصاصة:جوع يستمر لعدة أسابيع
((ولو كانت بهم خصاصة))
المخمصة:جوع بظهر معه نتؤات في ملامح الوجه
((فمن اظطر في مخمصة))
المسغبة:جوع مع إغماء وافاقة واعياء واحتضار
((او اطعام في يوم ذي مسغبة))
الجوع: هو خلو المعدة من الطعام
((أطعمهم من جوع))
الخصاصة:جوع يستمر لعدة أسابيع
((ولو كانت بهم خصاصة))
المخمصة:جوع بظهر معه نتؤات في ملامح الوجه
((فمن اظطر في مخمصة))
المسغبة:جوع مع إغماء وافاقة واعياء واحتضار
((او اطعام في يوم ذي مسغبة))