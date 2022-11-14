الفاظ من القران الكريم

شرح بعض الكلمات العربية من القرآن الكريم





الجوع : هو خلو المعدة من الطعام

((أطعمهم من جوع))



الخصاصة :جوع يستمر لعدة أسابيع

((ولو كانت بهم خصاصة))



المخمصة :جوع بظهر معه نتؤات في ملامح الوجه

((فمن اظطر في مخمصة))



المسغبة: جوع مع إغماء وافاقة واعياء واحتضار

((او اطعام في يوم ذي مسغبة))

