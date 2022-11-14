القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن ​

القاعدة الأولى : (لست وحدك)

القاعدة الثانية : (لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة)

أما القاعدة الثالثة : (جالب النفع ودافع الضر هو الله، فلا تتعلق إلا به)

القاعدة الرابعة : (ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك) ​

والقاعدة الخامسة: (اعرف حقيقة الدنيا تسترح) ​

أما السادسة: ( أحسن الظن بربك) ​

و السابعة: (ذلك اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك) ​

القاعدة الثامنة: ( كلما اشتدت المحنة قرب الفرج) ​

القاعدة التاسعة: (حيث لا تفكر فى كيفية الفرج فإن الله إذا أراد شيئا حيث هيَّـأ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال) اما القاعدة العاشرة: (عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفَرَج ) ​

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