القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن

القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحنالقاعدة الأولى : (لست وحدك)
القاعدة الثانية : (لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة)
أما القاعدة الثالثة : (جالب النفع ودافع الضر هو الله، فلا تتعلق إلا به)
القاعدة الرابعة : (ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)
والقاعدة الخامسة: (اعرف حقيقة الدنيا تسترح)
أما السادسة: ( أحسن الظن بربك)
و السابعة: (ذلك اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك)
القاعدة الثامنة: ( كلما اشتدت المحنة قرب الفرج)
القاعدة التاسعة: (حيث لا تفكر فى كيفية الفرج فإن الله إذا أراد شيئا حيث هيَّـأ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال) اما القاعدة العاشرة: (عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفَرَج )ابحث عن العاشرة في رايك