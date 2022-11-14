القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن

إلياس

إلياس

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القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن
القاعدة الأولى : (لست وحدك)
القاعدة الثانية : (لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة)
أما القاعدة الثالثة : (جالب النفع ودافع الضر هو الله، فلا تتعلق إلا به)

القاعدة الرابعة : (ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)

والقاعدة الخامسة: (اعرف حقيقة الدنيا تسترح)

أما السادسة: ( أحسن الظن بربك)

و السابعة: (ذلك اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك)

القاعدة الثامنة: ( كلما اشتدت المحنة قرب الفرج)

القاعدة التاسعة: (حيث لا تفكر فى كيفية الفرج فإن الله إذا أراد شيئا حيث هيَّـأ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال) اما القاعدة العاشرة: (عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفَرَج )

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