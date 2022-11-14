وسيبقي ما بيننا... ليس حباً ..وليس معرفة عابرة.. وليس صداقة ايضاً..!!ما بيننا جنون عاقل... وموج هادئ....ونار باردة وإشيتاق لا يقاوم... ولايمل!!ما بيننا علاقة تجاوزت العتاب.... وحرقت مراحل الشك والخوف.. فاقت جمال الصداقة.. وتحاوزت جاذبية الحب... ما بيننا شعور اكتشفناه ولم نضع له إسماً... كمولود نحن أبواه!!ما بيننا لا يقتله الإهمال.. ولا يحطمه الغياب... بيننا معادلة يصعب علينا حلها.... ويستحيل علي الغرباء قراءة رموزها.... !عنوانها الراحة ومكونها الأساسي العفوية.. !! ما بيننا شعور طويل المدي.... لم يكتب عليه تاريخ إنتهاء الصلاحية...هذا شعوري نحوكم سكان مجموعتنا الراقية