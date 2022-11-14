الرضاعة مع غير الاخوة(للنقاش)

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,254
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت اليوم التحدث في موضوع لاحظت أنه كان منتشرا كثيرا فيما مضى. حسب مارأيت في مجتمعي.
وهو ارضاع الجدات والأمهات ل أولاد الاخوة.. الأسلاف... الجيران... الأقارب...
هل كانت هذه الرضاعة حقا لأسباب ضرورية مرض ..فقدان الأم... الخ
أم مجرد جهل للنساء آنذاك.. حين يجتمعن يقمن بارضاع الرضع ويضحكن كأن الأمر شي ء من اللعب!
هل سمعتم بمثل هذه القصص؟
وهل تسبب هذا في منع الزواج بين الاخوة في الرضاعة؟
كيف ترون الموضوع.
(للنقاش)
أردت اليوم التحدث في موضوع لاحظت أنه كان منتشرا كثيرا فيما مضى. حسب مارأيت في مجتمعي.
وهو ارضاع الجدات والأمهات ل أولاد الاخوة.. الأسلاف... الجيران... الأقارب...
هل كانت هذه الرضاعة حقا لأسباب ضرورية مرض ..فقدان الأم... الخ
أم مجرد جهل للنساء آنذاك.. حين يجتمعن يقمن بارضاع الرضع ويضحكن كأن الأمر شي ء من اللعب!
هل سمعتم بمثل هذه القصص؟
وهل تسبب هذا في منع الزواج بين الاخوة في الرضاعة؟
كيف ترون الموضوع.
(للنقاش)