الرضاعة مع غير الاخوة(للنقاش)

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت اليوم التحدث في موضوع لاحظت أنه كان منتشرا كثيرا فيما مضى. حسب مارأيت في مجتمعي.

وهو ارضاع الجدات والأمهات ل أولاد الاخوة.. الأسلاف... الجيران... الأقارب...

هل كانت هذه الرضاعة حقا لأسباب ضرورية مرض ..فقدان الأم... الخ

أم مجرد جهل للنساء آنذاك.. حين يجتمعن يقمن بارضاع الرضع ويضحكن كأن الأمر شي ء من اللعب!
هل سمعتم بمثل هذه القصص؟
وهل تسبب هذا في منع الزواج بين الاخوة في الرضاعة؟

كيف ترون الموضوع.

(للنقاش)
 
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