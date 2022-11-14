الرضاعة مع غير الاخوة(للنقاش)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أردت اليوم التحدث في موضوع لاحظت أنه كان منتشرا كثيرا فيما مضى. حسب مارأيت في مجتمعي.



وهو ارضاع الجدات والأمهات ل أولاد الاخوة.. الأسلاف... الجيران... الأقارب...



هل كانت هذه الرضاعة حقا لأسباب ضرورية مرض ..فقدان الأم... الخ



أم مجرد جهل للنساء آنذاك.. حين يجتمعن يقمن بارضاع الرضع ويضحكن كأن الأمر شي ء من اللعب!

هل سمعتم بمثل هذه القصص؟

وهل تسبب هذا في منع الزواج بين الاخوة في الرضاعة؟



كيف ترون الموضوع.



(للنقاش)