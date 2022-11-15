إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الذوق هو الأخلاق حين ترتدي ابهي ثيابها....
بل هو عطر الأخلاق و قمتها حين تتألق في
انسان وتتجلي في احاديثه وتعاملاته التي
تنطوي علي اجمل المشاعر و انبل العواطف.....
حين يكون الذوق *`• .. •´*
.... الذوق طرف من لطائف الروح وصفاء القلب ..
فما بالمال يشتري وما بالعقل وحده يدرك.
فحين يكون الذوق تكون الكلمه اللطيفه الراقيه ذات المعني الجميل.....
...فتكون ساعة الخطأ نصحا... ..وساعة الهم والغم والمصيبة تسلية..
...وساعة اللقاء هي الحب والشوق...
حين يكون الذوق *`• .. •´*
يكون العفو عن الهفوات حين يقع الحرج
ويكثر الجدل وتضيق الدنيا في عيني الكريم....
حين يكون الذوق *`• .. •´*
يخفت الصوت وتقصر المسامرة ..
وتختار الكلماتفي حضرة المريض....
حين يكون الذوق *`• .. •´*
تذكر الحسنات وتستر السيئات ساعة الأصلاح ..
ان قصدنا الاصلاح...
حين يكون الذوق *`• .. •´*
.يترك الناس مالا يعنيهم ...فيتبدد الضيق ويرفع الحرج
ولا يكاد يحسد احد احدا فيستريح العباد بعضهم من بعض......
نعم حين يكون الذوق *`• .. •´*
.يهون الدرهم والدينار ليجبر كسر الكرماء ويحفظ ماء الوجوه...
حين يكون الذوق *`• .. •´*
يكون الاستئذان ....تكون المروءه
بل هو عطر الأخلاق و قمتها حين تتألق في
انسان وتتجلي في احاديثه وتعاملاته التي
تنطوي علي اجمل المشاعر و انبل العواطف.....
حين يكون الذوق *`• .
.... الذوق طرف من لطائف الروح وصفاء القلب ..
فما بالمال يشتري وما بالعقل وحده يدرك.
فحين يكون الذوق تكون الكلمه اللطيفه الراقيه ذات المعني الجميل.....
...فتكون ساعة الخطأ نصحا... ..وساعة الهم والغم والمصيبة تسلية..
...وساعة اللقاء هي الحب والشوق...
حين يكون الذوق *`• .
يكون العفو عن الهفوات حين يقع الحرج
ويكثر الجدل وتضيق الدنيا في عيني الكريم....
حين يكون الذوق *`• .
يخفت الصوت وتقصر المسامرة ..
وتختار الكلماتفي حضرة المريض....
حين يكون الذوق *`• .
تذكر الحسنات وتستر السيئات ساعة الأصلاح ..
ان قصدنا الاصلاح...
حين يكون الذوق *`• .
.يترك الناس مالا يعنيهم ...فيتبدد الضيق ويرفع الحرج
ولا يكاد يحسد احد احدا فيستريح العباد بعضهم من بعض......
نعم حين يكون الذوق *`• .
.يهون الدرهم والدينار ليجبر كسر الكرماء ويحفظ ماء الوجوه...
حين يكون الذوق *`• .
يكون الاستئذان ....تكون المروءه