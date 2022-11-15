فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
آمس الخير عليكم كي مسيتو ولا كي صبحتو بتوقيت مشاهدة الموضوع
من بكري يقولو عاند ولا تحسد
المعاندة : هي التقليد ، تقليد ما يفعله الآخر
هالمثال :
هالتفصيل
المشهور في دزاير عموما عندما بدات الناس ادير صوارد وتفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة وخاصة السنوات الاخيرة تقريبا من بداية الالفينات الجميع يقلد ويعاند مايخمم في فكرة المشروع تليق بيه اولا او هو يليق بيها ام لا ما يدرس الفكرة ما يوجدلها من كل النواحي ديراكت يشوف واحد فتح محل مثلجات وماشيتلو الخدمة هو يفتح كيفو يزيد صاحبو يزيد اللي بحذاه وهكذا المدينة تولي ألاسكا نتاع مثلجات.
يفتح مثلا واحد محل خدمات مكتبية وتمشيلو الخدمة بعد شهر الدنيا كامل راها مكتبية وتطبع وطباعة رسائل التخرج والامتحانات والفوتوكوبي داير حالة
نشفالها الدعوة بدات بمحلات خدمات الهاتف ( الطاكسيفون ) البلاد في شهرين تحولت الى هونكونغ بالجودلوميار والبلايك taxi phone في الشوارع وقبلها شاعت محلات الحلاقة مع الشاب حسني وتصاور جونكلود فوندام وقصات الشعر مع الجال والبوك وغيرها ومن بعد ظهرتلهم مقاهي الانترنت السيباركافي دارت حالة خمسالاف للساعة كاين مكانش الانترنت الله يسهل عليك راحت الموضة وتحولت الناس للبيتزيريا والڨرڨوتي والدوبارة أعجن وطيب ولوح زوج حبات زيتون وتونا ويالاه ومن بعد المقاهي والفاستفود محلات الملابس تركيا وماليزيا و لا شين
المهم المعاندة و البحث عن الربح مثلما يفعل الاخر مكانش ثقافة انشاء مشروع مبني على معطيات ودراسات و ميزات وقدرات ذاتية للتوظيف و الانشاء و التسيير ماعليك الا تعمل جولة او زوج عند المحال الاخرى وتعمل صورة طبق الاصل ليه وتبدى تبيع وتتڨوعر على خلق ربي وبعد مدة تلقى روحك مفلس ويسالوك الدين تغلق وتهرب.
حاليا حاليا في جوايهنا رانا هبلنا من فتيح المطاعم التقليدية ،، الشخشوخة والزفيطي والشواء ،،،الخ الخ حتى كرهنا الاكلات التقليدية سابقا كانت عندها بنة لانها تكون وراء عرضة وعزيمة نتاع صديق او حبيب من القلب وبنية طيبة الان تقصد صاحبك يقول في قلبو ماعليا غير بمطعم تقليدي نفطرو فيه ونتهنى من جدو ، المنزل نتاعو والله ماتشوفو ولا تشفى على طريقو.
تجي فايت تتڨهم من ريحة الشخشوخة في الطرقات تدخل للدار تلقاها قدامك تنوض تندب .
سؤال الحصة :
أنتوما واش راه شايع عندكم في منطقتكم في المعاندة نتاع الحوانت والمشاريع التجارية ؟ متقوليش مطاعم تقليدية برك.
من بكري يقولو عاند ولا تحسد
المعاندة : هي التقليد ، تقليد ما يفعله الآخر
هالمثال :
هالتفصيل
المشهور في دزاير عموما عندما بدات الناس ادير صوارد وتفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة وخاصة السنوات الاخيرة تقريبا من بداية الالفينات الجميع يقلد ويعاند مايخمم في فكرة المشروع تليق بيه اولا او هو يليق بيها ام لا ما يدرس الفكرة ما يوجدلها من كل النواحي ديراكت يشوف واحد فتح محل مثلجات وماشيتلو الخدمة هو يفتح كيفو يزيد صاحبو يزيد اللي بحذاه وهكذا المدينة تولي ألاسكا نتاع مثلجات.
يفتح مثلا واحد محل خدمات مكتبية وتمشيلو الخدمة بعد شهر الدنيا كامل راها مكتبية وتطبع وطباعة رسائل التخرج والامتحانات والفوتوكوبي داير حالة
نشفالها الدعوة بدات بمحلات خدمات الهاتف ( الطاكسيفون ) البلاد في شهرين تحولت الى هونكونغ بالجودلوميار والبلايك taxi phone في الشوارع وقبلها شاعت محلات الحلاقة مع الشاب حسني وتصاور جونكلود فوندام وقصات الشعر مع الجال والبوك وغيرها ومن بعد ظهرتلهم مقاهي الانترنت السيباركافي دارت حالة خمسالاف للساعة كاين مكانش الانترنت الله يسهل عليك راحت الموضة وتحولت الناس للبيتزيريا والڨرڨوتي والدوبارة أعجن وطيب ولوح زوج حبات زيتون وتونا ويالاه ومن بعد المقاهي والفاستفود محلات الملابس تركيا وماليزيا و لا شين
المهم المعاندة و البحث عن الربح مثلما يفعل الاخر مكانش ثقافة انشاء مشروع مبني على معطيات ودراسات و ميزات وقدرات ذاتية للتوظيف و الانشاء و التسيير ماعليك الا تعمل جولة او زوج عند المحال الاخرى وتعمل صورة طبق الاصل ليه وتبدى تبيع وتتڨوعر على خلق ربي وبعد مدة تلقى روحك مفلس ويسالوك الدين تغلق وتهرب.
حاليا حاليا في جوايهنا رانا هبلنا من فتيح المطاعم التقليدية ،، الشخشوخة والزفيطي والشواء ،،،الخ الخ حتى كرهنا الاكلات التقليدية سابقا كانت عندها بنة لانها تكون وراء عرضة وعزيمة نتاع صديق او حبيب من القلب وبنية طيبة الان تقصد صاحبك يقول في قلبو ماعليا غير بمطعم تقليدي نفطرو فيه ونتهنى من جدو ، المنزل نتاعو والله ماتشوفو ولا تشفى على طريقو.
تجي فايت تتڨهم من ريحة الشخشوخة في الطرقات تدخل للدار تلقاها قدامك تنوض تندب .
سؤال الحصة :
أنتوما واش راه شايع عندكم في منطقتكم في المعاندة نتاع الحوانت والمشاريع التجارية ؟ متقوليش مطاعم تقليدية برك.
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