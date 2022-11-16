أهم 5 عوامل مميزة لطلاب الدراسات العليا الناجحين

1. نقاط القوة العقلية: التركيز والتصميم والالتزام

غالبًا ما يظهر مرشحو الدكتوراه الذين يكملون بنجاح رغبة ملحة في الحصول على درجة الدكتوراه من البداية. لديهم القدرة على التركيز بشكل فردي على دراسة الدكتوراه الخاصة بهم وتركيز جهودهم - مثل شعاع الليزر - على هدف واحد وهو الحصول على درجة الدكتوراه. هذا يجعلهم بارعين في تجاهل المشتتات ويمنعهم من الانحراف. إنهم يظهرون التزامًا ليس فقط بالقول إنهم يريدون درجة الدكتوراه ، بل يبذلون كل الجهود والموارد المتاحة لتحقيق ذلك. إنهم "يمتلكون" مشروعهم ويظهرون درجة عالية من المسؤولية عن كل جانب وإنجازه في الوقت المناسب. العزم يساعدهم في الأوقات التي يكون فيها عمل الدكتوراه غير ممتع ، عند العمل في مهام صعبة ، عندما يواجهون نكسات كبيرة ، عندما لا يبدو أنهم يحرزون تقدمًا أو لا يزال النجاح النهائي بعيدًا.



تتطلب هذه الخصائص قوة عقلية ودرجة عالية من ضبط النفس والوعي الذاتي ، الأمر الذي قد يتطلب تحولًا في العقلية. من الممكن العمل على هذه السمات وهناك تقنيات ذكية يمكن أن تساعدك على التكيف مع عقلية مختلفة تسمح لك بزيادة فرصك في الإكمال الناجح. نظرًا لأنك تحدد الموقف الذي تتعامل به مع درجة الدكتوراه ، يمكنك التأثير على هذا العامل! يستخدم الرياضيون الرياضيون والموسيقيون ذوو المستوى العالمي والأفضل أداءً في الأعمال تقنيات للتأثير على طريقة تفكيرهم ليكونوا أكثر نجاحًا وكذلك يمكنك أنت!



2. إدارة الوقت

لدى مرشحي الدكتوراه الذين أتموا بنجاح إحساسًا واضحًا بأن الوقت مورد محدود وثمين. لديهم شعور بالإلحاح للحصول على درجة الدكتوراه وبالتالي تجنب إضاعة الوقت في الأنشطة التي لها تأثير ضئيل على مشاريع الماجستير الخاصة بهم في النهاية. لديهم مهارات إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وقتهم على المدى الطويل ، ولكن الأهم من ذلك ممارسته كل يوم. إنهم يخططون لأيامهم في الخارج ، ويعرفون ما يجب عليهم فعله ويركزون جهودهم وفقًا لذلك.



يمكن تعلم إدارة الوقت الممتازة - هناك تقنيات رائعة ومثبتة تم ضبطها جيدًا للبيئات العلمية ، ويمكن تنفيذها بسهولة في يوم عملك ويمكن أن تعزز إنتاجيتك بشكل كبير. إذا كنت تتقن بعض التقنيات الرئيسية وكان وقتك أفضل ، فستزيد من فرصك لإكمالها في الوقت المناسب.



3. تحديد الأهداف وإدارة مشروع الدكتوراه

الدكتوراه الناجحة لديها هدف واضح ومحدد لمشروعهم. إنها ليست مجرد فكرة سامية تتعرج وتتغير ، ولكنها مجموعة من الأسئلة البحثية المكتوبة التي شاركوها وناقشوها مع المشرفين عليهم. نتيجة لذلك ، لديهم أيضًا فكرة واضحة عن كيفية التعامل مع أسئلة البحث الخاصة بهم ، مثل الأساليب التي يجب تطبيقها. يمكّنهم ذلك من تفصيل الخطوات الرئيسية في مشروعهم وتخطيط الجدول الزمني حتى الانتهاء.



المهارة الأساسية هنا هي إدارة المشاريع ، وهناك طرق متطورة للتعامل مع المتطلبات المحددة للمشاريع العلمية. يمكن تعلمه! يزيد تخطيط مشروعك وإدارته من فرصك في الانتهاء بالنتائج التي تريدها في الوقت المتاح لك.



4. مهارات الكتابة الجيدة

يمكن لمرشحي الدكتوراه الذين أكملوا الدراسة بنجاح إيجاد الوقت لكتابة نصوص علمية وإنتاجها بانتظام. إنهم يقتربون من الكتابة كمهمة يجب القيام بها ، تمامًا كما يعملون في أي مهمة أخرى لمشروع الدكتوراه الخاص بهم. لديهم القدرة على مواجهة تحدي الكتابة وقد أتقنوا التقنية نفسها. إنهم لا يماطلون أو يستمرون في كتابة الأطروحة حتى فوات الأوان ، لكنهم يبدأون في كتابة الأجزاء والقطع في وقت مبكر ، غالبًا في تنسيقات أولية. يتقن حاصلو الدكتوراه الناجحون أنواعًا مختلفة من الاتصالات العلمية مثل الأوراق التي راجعها النظراء أو الملخصات أو أوراق المؤتمرات أو الأطروحة أو الدراسة أو فصول الكتاب (اعتمادًا على مدى ملاءمتها لمجال موضوعهم). إنهم يفهمون أن الكتابة عن نتائج بحث المرء هي جزء متأصل من عملهم كعالم. بالنسبة لهم ، يبدو الأمر وكأنه وجهان لعملة واحدة: فهم يجرون أبحاثًا ويتواصلون بشأنها.



إحدى القدرات الأساسية للكتابة الأكاديمية الناجحة هي امتلاك "الإطار العقلي" الصحيح والثقة للتعامل مع مهمة كتابة صعبة (أطروحة كاملة). آخر هو إتقان حرفة الكتابة. وهذا يعني إدراك أنه لا أحد يولد "كاتبًا علميًا عظيمًا" ، ولكنك ستتمكن من أن تصبح كاتبًا غزير الإنتاج مع مدخلات مهنية واستراتيجيات الكتابة الصحيحة. الكتابة هي مهارة يمكنك تدريبها مثل العضلات وهناك استراتيجيات فائقة الكفاءة لتعزيز قدراتك في الكتابة. مثل أي عضلة ، عليك أن تتدرب لتصبح أقوى! تحقق من منشور : كيف تبدأ الكتابة!



5. الإشراف

يتمكن طلاب الدكتوراه الناجحون من العمل مع مشرفيهم بطريقة تدعمهم في إجراء أبحاثهم واستكمال مشاريعهم. لا يقدم جميع المشرفين إشرافًا ممتازًا ، لكن طلاب الدكتوراه الناجحين يتمكنون من إكماله بالرغم من ذلك. غالبًا ما يعرضون القدرة على الاستفادة من نقاط القوة لدى المشرفين الفرديين واستخدامها لصالحهم ، بينما يتنقلون بعناية أو يعوضون عن أوجه قصور الآخرين.



المهارة الأساسية هي القدرة على التواصل مع المشرفين بطريقة احترافية وفعالة. هذه علاقة بين اثنين من المهنيين ، أنت ومشرفك. إن الطريقة التي تتصرف بها وتتصرف وتتواصل لها تأثير كبير على العلاقة. يمكن بالطبع تعلم التواصل المهني مع المشرف ، ومن خلال التواصل الجيد والمفتوح ، يمكنك تحسين إشرافك وتحسينه.



ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

ربما لم تكن معتادًا على طريقة التفكير هذه ولم تفكر في النهاية في ما الذي سيجعلك تنجح في الحصول على درجة الماجستير في النهاية. ربما تحتاج إلى بعض الوقت للالتفاف على طريقة التفكير هذه ثم تدرك مدى قوتها! ما وصفته أعلاه له نتيجتان منطقيتان عليك:



أولاً: يمكنك التأثير في نجاح الماجستير الخاص بك! يمكن تدريب المهارات الأساسية المطلوبة من قبل محترفين ويمكنك تنفيذها في رسالة الدكتوراه الخاصة بك. إنها ليست صعبة للغاية ، ولكنها تحتاج إلى تدريب متخصص على المهارات والممارسة والاهتمام!



ثانيًا: نظرًا لأن العوامل الخمسة المذكورة أعلاه لها تأثير كبير على نجاح الرسالة، يجب أن تنظر في مدى كفاءتك في هذه المهارات المطلوبة في الوقت الحالي. ثم يمكنك معرفة تلك التي يجب عليك تحسينها من أجل تحسين فرصك في الإنجاز. إذا كنت تستطيع إتقان هذه المهارات ، يمكنك إتقان درجة الدكتوراه. لهذا الغرض وللسماح لك بالبدء الآن ،

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