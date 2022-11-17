الثقافة والمصطلحات السياسية

نظراً للأوضاع السياسية السيئة التي يمر بها الوطن العربي، والتي لا تزال إلى يومنا هذا تزداد سوءاً منذ مئة عام تقريباً، فإن الإلمام بالمصطلحات، والموضوعات السياسية التي تشغل الرأي العام الدولي يعتبر أولوية قصوى لكل من يعيش على هذه الأرض، ولكل من تهمه مصلحتها، فالعربي دوناً عن الآخرين يجب عليه أن يعرف كل صغيرة وكبيرة تجري على أرضه، حتى يزداد وعيه، وتتحسن الأوضاع في المستقبل القريب –بإذن الله