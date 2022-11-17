تربية الطفل على عدم الاستخفاف بالآخرين

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
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ذكر
على الأم أن لا تتجاهل سلوك طفلها حين استخفافه بالأطفال أو بمن حوله ، أو أن تبرر ذلك بأنها خفة دم فهناك فرق كبير ما بين خفة الدم والاستخفاف ، و إن عدم توضيح الأمر للطفل سيجعله يتمادى بهذه الصفة القبيحة ليصبح الأمر سلوك سيء ثابت في الطفل لذا يجب عليها مراقبة تصرفات وكلمات طفلها لتربية الطفل بالشكل الصحيح .
مخ الهدرة : تربية الاطفال مهيش سهلة
 
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