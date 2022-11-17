تربية الطفل على عدم الاستخفاف بالآخرين

على الأم أن لا تتجاهل سلوك طفلها حين استخفافه بالأطفال أو بمن حوله ، أو أن تبرر ذلك بأنها خفة دم فهناك فرق كبير ما بين خفة الدم والاستخفاف ، و إن عدم توضيح الأمر للطفل سيجعله يتمادى بهذه الصفة القبيحة ليصبح الأمر سلوك سيء ثابت في الطفل لذا يجب عليها مراقبة تصرفات وكلمات طفلها لتربية الطفل بالشكل الصحيح .

مخ الهدرة : تربية الاطفال مهيش سهلة