الله يدبر ليعطيك

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
414
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
الله يدبر ليعطيك


ندعو ثم نرى كل شيء يمشي عكس ما نتمنى
فنقول كيف هذا يحدث وقد دعوت بالأمس!

لا تعامل الله الكامل بعقلك الناقص فالله يدبر ليعطيك في الوقت المناسب

ان اردت شيئا ورغبت به سلم الله أمرك وابتسم واطمئن فإن أتاك فهو حتما لك وان لم يأتيك
فتاكد إنه لا يناسبك
 
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