هند
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 414
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
الله يدبر ليعطيك
ندعو ثم نرى كل شيء يمشي عكس ما نتمنى
فنقول كيف هذا يحدث وقد دعوت بالأمس!
لا تعامل الله الكامل بعقلك الناقص فالله يدبر ليعطيك في الوقت المناسب
ان اردت شيئا ورغبت به سلم الله أمرك وابتسم واطمئن فإن أتاك فهو حتما لك وان لم يأتيك
فتاكد إنه لا يناسبك
ندعو ثم نرى كل شيء يمشي عكس ما نتمنى
فنقول كيف هذا يحدث وقد دعوت بالأمس!
لا تعامل الله الكامل بعقلك الناقص فالله يدبر ليعطيك في الوقت المناسب
ان اردت شيئا ورغبت به سلم الله أمرك وابتسم واطمئن فإن أتاك فهو حتما لك وان لم يأتيك
فتاكد إنه لا يناسبك