الله يدبر ليعطيك





ندعو ثم نرى كل شيء يمشي عكس ما نتمنى

فنقول كيف هذا يحدث وقد دعوت بالأمس!



لا تعامل الله الكامل بعقلك الناقص فالله يدبر ليعطيك في الوقت المناسب



ان اردت شيئا ورغبت به سلم الله أمرك وابتسم واطمئن فإن أتاك فهو حتما لك وان لم يأتيك

فتاكد إنه لا يناسبك ​