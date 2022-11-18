الهريسة أو الشامية من مطبخي ذوق هايل😋ونتيجة رائعة

ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
525
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
مساء الخير وجمعة مباركة، والي تشتها بزاف كيفي الحلو تفضلي أروع وصفة شامية.IMG20221006133840.jpg
نحط 4 كيسان سميد فاخر و2 كيسان سكر مانعمروهمش حتى للفوق ناقص أصبع برك، وملعقة صغيرة عطر الفانيليا أو كيس واحد، ونزيد شوية قرفة مطحونة كما في الصورة
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نزيد عليهم ملعقة كبيرة كاكاو ونحرك كل المكونات حتى تتخلط مليح
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نزيد عليهم كاس مخلط شوية زبدة دائبة والباقي نكملو بالزيت، كما هو موضح في الصور ونبسسها مليح بالملعقة فقط.


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نزيد عليهم كاس حليب ونخلط جيدا ونسرح الخليط في سينيةIMG20221006140052.jpg

كي نحطو السينية فالفور نوضعو الشاربات على نار قليلة، بالنسبة للشاربات ندير 4كيسان ماء و 2 كيسان سكر معمرين حتى للفوق، و قطعة صغيرة ليمون أو قشرة ليمون ويمكن الإستغناء عنها، كي تقرب تنضج الشامية نتاعنا نعمرو كاس ماء الزهر ونزيدوه للشاربات ونخلوها تغلي، وكي تطيب وتحمار مليح الشامية نسقوها بالشاربات سخونة في نفس اللحظة الي نجبدوها من الفرن IMG20221006140652.jpgIMG20221006151101.jpgالمذاق هايل والنتيجة رائعة ولي ما يصبروش كيفي😋 تنحي قطعة وتبرديها فالثلاجة وبصحتكم وهي كي تبات أحسنIMG20221006191706.jpg
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,054
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
🥰🥰🥰
خرجتلك روعة
تعجبني إلا فشهر
رمضان لانها تكون موجودة
طيلة الشهر
تسلم ايديك بصحتكم ♥♥
 
ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
525
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
أنا نحبها كامل العام، ونديرها تقريبا كل أسبوع، تجيني ساهلا ومكوناتها بسيطة، شكرا حبيبتي عل المرور الطيب🌹
 
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