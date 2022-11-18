الهريسة أو الشامية من مطبخي ذوق هايل😋ونتيجة رائعة

ذكريات
m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 14 أوت 2010
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
مساء الخير وجمعة مباركة، والي تشتها بزاف كيفي الحلو تفضلي أروع وصفة شامية.
نحط 4 كيسان سميد فاخر و2 كيسان سكر مانعمروهمش حتى للفوق ناقص أصبع برك، وملعقة صغيرة عطر الفانيليا أو كيس واحد، ونزيد شوية قرفة مطحونة كما في الصورة
نزيد عليهم ملعقة كبيرة كاكاو ونحرك كل المكونات حتى تتخلط مليح
نزيد عليهم كاس مخلط شوية زبدة دائبة والباقي نكملو بالزيت، كما هو موضح في الصور ونبسسها مليح بالملعقة فقط.
نزيد عليهم كاس حليب ونخلط جيدا ونسرح الخليط في سينية
كي نحطو السينية فالفور نوضعو الشاربات على نار قليلة، بالنسبة للشاربات ندير 4كيسان ماء و 2 كيسان سكر معمرين حتى للفوق، و قطعة صغيرة ليمون أو قشرة ليمون ويمكن الإستغناء عنها، كي تقرب تنضج الشامية نتاعنا نعمرو كاس ماء الزهر ونزيدوه للشاربات ونخلوها تغلي، وكي تطيب وتحمار مليح الشامية نسقوها بالشاربات سخونة في نفس اللحظة الي نجبدوها من الفرن المذاق هايل والنتيجة رائعة ولي ما يصبروش كيفي تنحي قطعة وتبرديها فالثلاجة وبصحتكم وهي كي تبات أحسن
نحط 4 كيسان سميد فاخر و2 كيسان سكر مانعمروهمش حتى للفوق ناقص أصبع برك، وملعقة صغيرة عطر الفانيليا أو كيس واحد، ونزيد شوية قرفة مطحونة كما في الصورة
نزيد عليهم ملعقة كبيرة كاكاو ونحرك كل المكونات حتى تتخلط مليح
نزيد عليهم كاس مخلط شوية زبدة دائبة والباقي نكملو بالزيت، كما هو موضح في الصور ونبسسها مليح بالملعقة فقط.
نزيد عليهم كاس حليب ونخلط جيدا ونسرح الخليط في سينية
كي نحطو السينية فالفور نوضعو الشاربات على نار قليلة، بالنسبة للشاربات ندير 4كيسان ماء و 2 كيسان سكر معمرين حتى للفوق، و قطعة صغيرة ليمون أو قشرة ليمون ويمكن الإستغناء عنها، كي تقرب تنضج الشامية نتاعنا نعمرو كاس ماء الزهر ونزيدوه للشاربات ونخلوها تغلي، وكي تطيب وتحمار مليح الشامية نسقوها بالشاربات سخونة في نفس اللحظة الي نجبدوها من الفرن المذاق هايل والنتيجة رائعة ولي ما يصبروش كيفي تنحي قطعة وتبرديها فالثلاجة وبصحتكم وهي كي تبات أحسن