تصرفات يفعلها الرحل

تصرفات يفعلها الرجل تثير غضب الزوجة دون أن يدري

تركها وحدها عند عائلتك عند العمل

أو التحدث عن حياتهم وما يخصها امامهم

غياب النظافة والنظام بحيث مثلا يرمي جواربه وملابسه ويترك خلفه أكواب وفوضى عامة

إصدار كلمات اعجاب بالنساء اة التحدث عنهم أمامها

الاهتمام الزائد بالتلفون طوال وقت جلوسه

معها

الاختيار المباشر في اي شيء دون الرجوع لرائها مثلا في شراء أثاث للمنزل

التغيير محطات التلفاز واختيار العشاء

وغيرها من الامور اليومية

عدم توحيد رأيه معها في أمور أولادهم بحيث مثلا يدللهم عندما تعاقبني