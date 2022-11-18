تصرفات يفعلها الرحل

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
434
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
تصرفات يفعلها الرجل تثير غضب الزوجة دون أن يدري
تركها وحدها عند عائلتك عند العمل
أو التحدث عن حياتهم وما يخصها امامهم
غياب النظافة والنظام بحيث مثلا يرمي جواربه وملابسه ويترك خلفه أكواب وفوضى عامة
إصدار كلمات اعجاب بالنساء اة التحدث عنهم أمامها
الاهتمام الزائد بالتلفون طوال وقت جلوسه
معها
الاختيار المباشر في اي شيء دون الرجوع لرائها مثلا في شراء أثاث للمنزل
التغيير محطات التلفاز واختيار العشاء
وغيرها من الامور اليومية
عدم توحيد رأيه معها في أمور أولادهم بحيث مثلا يدللهم عندما تعاقبني
 
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