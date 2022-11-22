حفل تكريم الطلبة الخاتمين لكتاب الله...اهلا وسهلا بالجميع

======== #ويأبى_الله_إلاَّ_أن_يتمَّ_نوره============= #اضخم_حفل_تخرّج_لحفظة_القرآن======°كتب الله لجامعة وهران ١ أحمد بن بلةّ أن ترسم تاريخ الجامعة الجزائرية، ولكلية العلوم الدقيقة والتطبيقية أن تحمل لوآء كليات الجامعات كلها.....كيف لا والحدث عظيم ... وأيّّ حدث!!!!!!إنه تخرُّج أكبر دفعة من حملة القرءان الكريم في تاريخ الجامعة الجزائرية ، من أقدم جامعة جزآئرية....إنه تخرّج الطبيب والصيدلاني والمهندس والأستاذ والدكتور والمفكر والأديب والتقني والمترجم والقانوني والرياضي وهم يحملون كتاب الله في صدورهم....إنٌَها الجزآئر يا سااادة.... إنَّها العذرآء الولاااادة .....أبت إلاّ أن تحتفل بذكرى استقلالها الستين، وفي شهر نوفمبر ذكرى اندلاع ثورة التحرير.... بأجمل هدية يمكن أن يفرح بها الشهدآء في قبورهم.... كيف لا وهي هدية تكريم أهل القرءان بين أحضان جامعة وهران......فمرحبا بالجميع ... أساتذة ودكاترة ومشايخ وفضلاء وطلبة أعزآء .... مرحبا بكل محب لأهل القرءان.....#حفل_تخرّج_حفظة_القرءان_الكريم#جامعة_وهران_١_#نادي_اقرأ_المركزي#قصر_المؤتمرات_الميريديان#السبت_الواحدة_ظهرا