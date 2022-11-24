قليل من الراحة … قليل من الترفيه

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,836
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
حياه صانع المحتوى لها طابع خاص، فهو طوال الوقت تحت ضغط عصبي وذهني وتركيز. وهذا قد يجعلك تشعر بحالة من الإكتئاب والعزلة. كثرة الضغط والتركيز والعصف الذهني المستمر، يُمكن أن تفقدك شغفك بصناعة المحتوى، ويُشعرك بالملل وقلة الحماس. وهنا أنت بحاجة لأخذ فترة راحة، لإستعادة نشاطك وحماسك وإبداعك بين الحين والاخر. فلا تهمل صحتك العقلية والنفسية، وتأكد من تحديد أوقات للترفيه والراحة، لتجنب فقدان الشغف والحماس.
 
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