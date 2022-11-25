قنــاة الواقـع الحقيقـي فريد أبــو فيصل

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,726
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قنــاة الواقـع الحقيقـي.jpg

مكتبة مقاطع تثقيفية مترجمة للغة العربية مقتطفة من الواقع والفكر
والاعلام الغربي العقلاني الكاشف للحقائق المخفية والواقع الفعلي
لكل ما يدور في فلك الصراعات والمؤامرات و المخططات
حول العالم

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