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قنــاة الواقـع الحقيقـي فريد أبــو فيصل
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
مكتبة مقاطع تثقيفية مترجمة للغة العربية مقتطفة من الواقع والفكر
والاعلام الغربي العقلاني الكاشف للحقائق المخفية والواقع الفعلي
لكل ما يدور في فلك الصراعات والمؤامرات و المخططات
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:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
عنصرية / التعامل بمكيالين / عنجهية الغرب
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
محولة فرض الواقع المفبرك لا تنجح مع الفطرة الربانية والقيم الراسخة
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
معايير غربية للحجاب لاتنجح دائما