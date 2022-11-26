جاري مثلا .. علاش ما رانيش نهدر معاه .. بدون سبب .. عڨبت عليه مرة قتلو سلام عليڪم .. ماجاوبش .. المرة الثانية .. ڪيفڪيف .. طروازيام ڨعدت نشوف فيه نسنا يهدر .. ما هدرش انا ما هدرتش .. و سيبون مارانيش نهدر معاه .. وهادي ڪامل خاطر ما وليتش نريح فالحومة .. شغل حسني خنت الحي .. فالحومة هڪدا .. لازم دايمن تريح تڤسر برا .. تضرب دورة .. تلبس بلقة فالشتا .. سينون تولي متڪبر و ضحڪتلك الدنيا و ما وليتش تقيم ولاد حومتڪ .. اردت ان اڪتب هذا موضوع له فقط .. خاطر اشك انه يتبع في مواضيع ل تاوعي .. ياخو والله غير مزالها مرنڪة عليا .. و ما درت والو في حياتي .. مارانيش برڪ نخرج للحومة .. هادا مڪان .. راني مربوط بالخدمة والقرايا نروح ليل ونجي ليل .. ما درت دراهم ماراح نتزوج ما والو ، ناڪل غير فالميلفآي واسمحلي .​