هل جهاز السير ينحف الارداف؟

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الكاتب اسماعيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 أفريل 2021
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هل جهاز السير ينحف الارداف؟


يكرر خبراء الصحة النصيحة ذاتها وهي ضرورة اللجوء إلى رياضة المشي باعتبارها من أهم الرياضات التي يمكن للمرأة اللجوء إليها؛ فهي تقوي الدورة الدموية وتعزز نشاط الحركة الاستقلابية وتشد الفخذين والوركين والردفين وتمنحك نوعا من الانسيابية والرشاقة في مشيتك.



سير مشي صغيرسير مشي صغير
 
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