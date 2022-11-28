التكريم الشهري (شهر أكتوبر-نوفمبر 2022)

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,379
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بسم الله
السلام عليكم احبتنا في منتدى اللمة الجزائرية
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
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نشكر كل من ساهم بافادة اللمة شهر أكتوبر ونوفمبر :
أفضل عضو/ة:
@هند كان نشاطها ملفتا للانتباه من مواضيعها الى ردودها .
@ذكريات كذلك كانت لها بصمتها خلال هذين الشهرين
@حفياد آدم ابن اللمة أيضا كان له حضور وتميز من خلال مواضيعه وردوده
أفضل المواضيع كانت ل:
@السها
@جليلوس
@منال إدريس
@سعد606
@جمال عبدلي
@ريحـان
@Soumia hadj mohammed
@Tama Aliche
بارك الله فيكم نتمنى لكم المزيد من التألق
احترماتنا للجميع
السلام عليكم احبتنا في منتدى اللمة الجزائرية
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
***********************************
نشكر كل من ساهم بافادة اللمة شهر أكتوبر ونوفمبر :
أفضل عضو/ة:
@هند كان نشاطها ملفتا للانتباه من مواضيعها الى ردودها .
@ذكريات كذلك كانت لها بصمتها خلال هذين الشهرين
@حفياد آدم ابن اللمة أيضا كان له حضور وتميز من خلال مواضيعه وردوده
أفضل المواضيع كانت ل:
المشهد الاول و الثاني من اوبيريت الوردة البيضاء
المشهد الاول ( الخشبة فارغة من أي أثاث صور لبنايات و أزقة ،تدخل من الجهة اليمنى للخشبة عجوز تحمل سلة مملوءة بالورود البيضاء الملفوفه بقطع من قماش احمر اللون تغني) -الورد الابيض، بغصانو الخضرا..ملفوف بالاحمر، في العيون قرّة لا كسبوه نذال و لا شمّو واطي اماليه ارجال الراس لا يطاطي يا نسمه هبي...
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قصص وحكايات == آه_يا_ابن_آدم_ضريتني ==
اهلا خاوتي كيراكم ان شاء الله بخير توحشتكم ياجدكم واحد واحد جبتلكم اليوم حكاية شابة نتمنى تعجبكم يحكيو في قديم الزمان وسالف العصر والأوان على حطاب فقير ..الحال حال الله..يعيش وهو ومرتو في كوخ على أطراف الغابة....ذاك الحطاب مارزقوش ربي بوليدات كل يوم يخرج يحطب اللي كتبو ربي .. .يهز يبيعهم في...
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أختك أمانة ماتخليهاش في الهانة ...
سلام ..أزول إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس موضوع اليوم موجه بشكل رئيسي للخاوة اللي يتعاملو مع خياتهم باحتقار وقلة اهتمام من الناحية المعنوية أو المادية على حد سواء خاصة كي تتزوج ..كاين حتى اللي ينساو تماما وجود الأخت من عدمها ..حبيت نقول الأخت راهي أمانة في رقبتكم ماتكونوش جافيين في...
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الأخطار المختبئة في المنزل
ليس هناك مكان مثل المنزل هذا ما نفكر فيه بعد يوم طويل ومتعب في العمل فالمنزل هو المكان الذي نشعر فيه بالأمان والاسترخاء. يسهم جميع أفراد المنزل بالوقت والجهد للمحافظة على نظافة البيت وترتيبه وأمنه ولكن هناك كثير من الأخطار المختبئة في المنزل التي قد لا نعلم وجودها إلا إذا بحثنا فيها بأنفسنا...
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@جمال عبدلي
تظهر حقائـق الحياة في خريف العمر 🍁 تصميم
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير .. كثيرون منا يظلمون فصل الخريف، يتناسون الجمال الذي ترتديه الطبيعة في ذلك الوقت ولا يرون إلّا الكآبة واللون الأصفر والسقوط، لا يسمعون إلّا أنين الشجر والأوراق إليكم هذا التصميم...
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بعدستيSHM
السلام عليكم اهل اللمة ، مرحبا بكم وبزوارنا الكرام كما عودتكم باقة منوعة من عدستي البسيطة اترككم مع الصور
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الألم ..
اعتدت المشي بقرب العثرات ألملم الشتات من حيلي الفاشلة سقاني النظرة القاسية , لقد وجدني في موقف الطفلة تحرك لعبة تبدو تافهة ليس ذلك وقته ولكنه لي .. كيف يدخل الحرب في داخلي ..؟ في يديه كل شيء تحقق , و في يديها ما لا تجده لتكتب نظرتها البائسة القصة في سطورها الحزينة : ألعابها كانت ورقة تصنع...
www.4algeria.com
بارك الله فيكم نتمنى لكم المزيد من التألق
احترماتنا للجميع
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