التكريم الشهري (شهر أكتوبر-نوفمبر 2022)

ليس هناك مكان مثل المنزل هذا ما نفكر فيه بعد يوم طويل ومتعب في العمل فالمنزل هو المكان الذي نشعر فيه بالأمان والاسترخاء. يسهم جميع أفراد المنزل بالوقت والجهد للمحافظة على نظافة البيت وترتيبه وأمنه ولكن هناك كثير من الأخطار المختبئة في المنزل التي قد لا نعلم وجودها إلا إذا بحثنا فيها بأنفسنا...