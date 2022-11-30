عندما عاد هذا الطفل إلى المنزل قال لامه: هذه رسالة من إدارة المدرسة قاومت الام دموعها وهي تقرا الرسالة لابنها بصوت عالي:" ابنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته فعليك أن تعلميه بالمنزل" مرت السنوات وتوفيت ام أديسون والذي تحول إلى أكبر مخترع في تاريخ البشرية.

وفي احد الايام وهو يقوم بالبحث في خزانة أمه عثر على رسالة كان نصها:" ابنك غبي جدا فمن صباح غد لن ندخله المدرسة "بكى أديسون كثيرا وبعدها كتب في دفتر مذكراته : "أديسون كان طفلا غبيا ولكن بفضل والدته الرائعه تحول لعبقري" .