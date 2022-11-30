الأم

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
491
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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عندما عاد هذا الطفل إلى المنزل قال لامه: هذه رسالة من إدارة المدرسة قاومت الام دموعها وهي تقرا الرسالة لابنها بصوت عالي:"ابنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته فعليك أن تعلميه بالمنزل"مرت السنوات وتوفيت ام أديسون والذي تحول إلى أكبر مخترع في تاريخ البشرية.
وفي احد الايام وهو يقوم بالبحث في خزانة أمه عثر على رسالة كان نصها:" ابنك غبي جدا فمن صباح غد لن ندخله المدرسة"بكى أديسون كثيرا وبعدها كتب في دفتر مذكراته :"أديسون كان طفلا غبيا ولكن بفضل والدته الرائعه تحول لعبقري".
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,112
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
صباح الخير اختي هند يومك خير و بركة
حافل بالمسرات عامر بالبركات

هو قلب الام و فطرتها أصدق من علمها او عقلها

بصراحة مؤثرة هته القصة اختي هند
 
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