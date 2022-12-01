موضوع المساواة هم من بين المواضيع التي تستحق المناقشة، على مدى عقود ، كان المجتمع يتقدم في البحث عن التسامح وقبول الاختلافات الشخصية .

شيئًا فشيئًا ، تم السعي لتحقيق الاندماج والمساواة في الحقوق بين المجموعات المختلفة التي تعرضت للتمييز سابقًا.

لكن يمكننا أن نسأل أنفسنا: هل وصلنا إلى مساواة حقيقية أم أن الطريق ما زال طويلاً؟ هل يحدث نفس الشيء في جميع أنحاء العالم؟

يمكن أن يمتد هذا الموضوع إلى مجالات مختلفة ، مثل المرأة في عالم العمل ، أو العنصرية.

العنف القائم على النوع الاجتماعي هو قضية لا تزال ، للأسف ، عنصرًا حاضرًا نسبيًا في المجتمع. وهو مواضيع جميلة للمحادثة ايضا.

ما هو بالضبط وماذا يشمل ، من أين يأتي ، ومعالجته القانونية ، وما هو دور التعليم والمجتمع في الوقاية منه ، وكيفية اكتشافه وماذا تفعل إذا تم القيام به أو كيف يمكن تجنبه .