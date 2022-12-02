القصة منقولة من صفحة احد الرقاة

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- قصة سحر إمرأة لشاب على الاستقامة



- إسمع والله ما أقصها لتستغرب أو لتتسلى أو لا أدري لكن لتعلم حقيقة دقيقة شيئ من هذا القبيل !! وجدت من يسأل ويكرر الأسئلة كنت أريد أن أنصح بجملة لكن سأختصر لك قصة والله على ما أقول شهيد !! كانت هناك إمرأة إتصلت بي في سنوات خلت تريد الإجابة عن بعض الأسئلة والتوبة وغيره !! قلت لها بإختصار ماذا فعلت !! قالت لي سحرت شاب متدين ولم أفلح !! بعد حديث طويل عريض علمت أنه قد شغفها حبا وقد رغبت فيه بشدة !! فقالت دخلت تدريجيا كنت مثل التي تلعب لعبة !! خطوات الشيطان !! قالت لم أذهب لساحر أبدا لكن فعلت له وصفات كثيرة من النت لجلب الحبيب وتلك الأمور وانتظرت كثيرا بدون فائدة !! ثم قالت حتى قررت أن أتواصل مع شخص روحاني مشهور على المنتديات أي ( ساحر ) ليعمل لي سحر المحبة بنفسه بمقابل !! وقد أعطيته جميع البيانات الإسم وإسم أمه وتاريخ ميلاده !! فقال لي أبشري !! وقد فعل أشياء وأنا أشياء كما أرشدني !! لكن بدون فائدة !! بعدها هددته بإرجاع المبلغ المالي والتبليغ عنه وغيره !! فقال لي أبشري سوف أرسل له المردة والعفاريت وكلام نحوه !! فأرسل له شياطين مردة وغيره لم يفلح وذلك الشاب لم تتحرك فيه شعرة !! فاتصلت به مرة أخرى !! فقال لها لا أستطيع فعل شيئ لهذا الشاب !! فقالت له لماذا !! قال لها لايمكن سحر شخص مروحن !! وهنا بيت القصيد شخص مروحن !! ما معنى شخص مروحن !! الشخص المروحن عند السحرة يقصد به الشخص الذي روحه قوية وهو صاحب الورد أي الذاكر الذي لديه ورد لا يتركه أبدا ونحن نعلم أن الروح تقوى بالذكر والمسلم يتحصن بالذكر !! إذ أن ذلك الشاب كان له ورد يومي من القرآن لايتركه أبداا في السفر والحضر في الصيف والشتاء !! قلت ورد الله كيدهم في نحورهم وكفى عبده شرورهم !! كل هذا والشاب لايعلم شيئ عن مرأة أو سحر وهذه الحدوثة !! بعدما قصت علي المرأة قصة ذلك الشاب أنا تقربت إليه كثيرا وعرفته وكان يخفي أعماله وقد سألته مرارا وتكرارا عن قيام الليل وغيره كان يضحك ويقول ذلك شيئ ذهب مع الأولين وقد سألته عن أحلامه وأغربها قال لي حلمت ذات يوم بإمرأة تحمل سيف ومعها جنود لا حصر لهم تريد أن تهجم علي وشيئ من هذا القبيل !! قال فوجدت نفسي في الحلم أقرأ القرآن بصوت رااائع ويضحك !! لا إله إلا الله !! بعد مدة علمت أن ورده وراء صلاة العصر فاضرب له أي موعد مثلا لتلتقي به كصديق أو أي عمل يقوم به وغيره لا مشكل لديه إلا وراء صلاة العصر أي بين صلاة العصر والمغرب !! كان يقول دائما عندي شغل في المنزل !! بعدها علمت أن له ورد وراء صلاة العصر !! وكان يختم دائما كل مدة لا أعرفها لليوم !!

والخلاصة أن الأسباب مطلوبة والإعتقاد فيها شرك !!

قال تعالى : وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله .

- نتمنى أن تكون قد إستفدت فالله الله في القرآن والذكر في وقت صعب بدون تهويل لأمر الحثالة لكن السحر شيئ مؤذي على حقيقته إن وقع بإذن الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .... حياكم الله !!