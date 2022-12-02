أين السعادة ـ ما رأيكم

توجد قصة مشهورة فحواها التالي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقام جد الأباليس أو الابليس الأول مجلسا للأبنائهو قال لأحفاده أريد ان أجد أغلى شيء عند أبناء آدم نخفيه عنهم و نجعلهم في تعاسةتكلم احد الشياطين الجالسين فقال :- ﻧﺴﺮﻕ أمواله و ثروته و كنوزهﺭﺩ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر وقال :بل كثرة اموالهم هي كثرة لمشاكلهم ، لالا نترك له ثروته اريد رأيا آخراﻗﺎﻝ شيطان ﺁﺧﺮ :- ﻧﺴﺮﻕ عقله و حلمه و فطنتهﺭﺩ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر :لالا بل يجب ان يبقى عقله حتى يحاسب و حتى يحس بالتعاسةفقام ﺷﻴﻄﺎن له خبرة في ﻭﻗﺎل :- ﻳﺎ إبليس الاكبر ، ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ الاول و الاغلى و الاثمن ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ، ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺴﺮﻕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪأممم فعلا فعلا هذا رأي صائب السعادة هي اغلى ما يمكلكلكن اين نخفيها حتى لا يجدهاو قال ابليس الاكبر "ﺃﻳﻦ تخﺒﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﺜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ"ﻗﺎﻝ أحد الاباليس :- ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر :لالا لديهم الغواصات و التكنولوجيا ,,,,,,, سيجدونهاﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ :- ﻓﻲ ﺃﻗﺎﺻﻲ ﺍﻷﺭﺽﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺑﻠﻴﺲ :لالا لديهم الاقمار ,,,,,,,, سيجدونهاسكتوا يفكرون يفكرون و يفكرون :ثم قال لهم كبيرهم- ﻳﺎ أبنائي .. ﺧﺒؤوﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل احد- ﺧﺒؤوها ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﻠوبهمﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ بني آدمﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎﻭﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍلأﺧﺮ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎﻷﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟّﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﻭ ﺩﻭﺍﺧﻠﻪاحبتيهل فعلا السعادة موجودة في اعماقنا في قلوبنا في أحاسيسنافيالاسلامالرضاالطاعةالقناعةالصداقةالمحبةالقرآنالصلاةالزوجةالاولادكلمة باباكلمة ماماالصحةالحبالطمأنينةــــــــــــــــــــــــــــــــــهل هته هي السعادة ام يلزمها مليار ههههههههإليكم الخط