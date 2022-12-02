أين السعادة ـ ما رأيكم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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توجد قصة مشهورة فحواها التالي :
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أقام جد الأباليس أو الابليس الأول مجلسا للأبنائه
و قال لأحفاده أريد ان أجد أغلى شيء عند أبناء آدم نخفيه عنهم و نجعلهم في تعاسة
تكلم احد الشياطين الجالسين فقال :
- ﻧﺴﺮﻕ أمواله و ثروته و كنوزه
ﺭﺩ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر وقال :
بل كثرة اموالهم هي كثرة لمشاكلهم ، لالا نترك له ثروته اريد رأيا آخرا
ﻗﺎﻝ شيطان ﺁﺧﺮ :
- ﻧﺴﺮﻕ عقله و حلمه و فطنته
ﺭﺩ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر :
لالا بل يجب ان يبقى عقله حتى يحاسب و حتى يحس بالتعاسة
فقام ﺷﻴﻄﺎن له خبرة في ﻭﻗﺎل :
- ﻳﺎ إبليس الاكبر ، ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ الاول و الاغلى و الاثمن ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ، ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺴﺮﻕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ
أممم فعلا فعلا هذا رأي صائب السعادة هي اغلى ما يمكلك
لكن اين نخفيها حتى لا يجدها
و قال ابليس الاكبر "ﺃﻳﻦ تخﺒﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﺜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ"
ﻗﺎﻝ أحد الاباليس :
- ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر :
لالا لديهم الغواصات و التكنولوجيا ,,,,,,, سيجدونها
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ :
- ﻓﻲ ﺃﻗﺎﺻﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺑﻠﻴﺲ :
لالا لديهم الاقمار ,,,,,,,, سيجدونها
سكتوا يفكرون يفكرون و يفكرون :
ثم قال لهم كبيرهم
- ﻳﺎ أبنائي .. ﺧﺒؤوﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل احد
- ﺧﺒؤوها ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﻠوبهم
ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ بني آدم
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ
ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍلأﺧﺮ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟّﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﻭ ﺩﻭﺍﺧﻠﻪ
احبتي
هل فعلا السعادة موجودة في اعماقنا في قلوبنا في أحاسيسنا
في
الاسلام
الرضا
الطاعة
القناعة
الصداقة
المحبة
القرآن
الصلاة
الزوجة
الاولاد
كلمة بابا
كلمة ماما
الصحة
الحب
الطمأنينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل هته هي السعادة ام يلزمها مليار هههههههه
إليكم الخط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقام جد الأباليس أو الابليس الأول مجلسا للأبنائه
و قال لأحفاده أريد ان أجد أغلى شيء عند أبناء آدم نخفيه عنهم و نجعلهم في تعاسة
تكلم احد الشياطين الجالسين فقال :
- ﻧﺴﺮﻕ أمواله و ثروته و كنوزه
ﺭﺩ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر وقال :
بل كثرة اموالهم هي كثرة لمشاكلهم ، لالا نترك له ثروته اريد رأيا آخرا
ﻗﺎﻝ شيطان ﺁﺧﺮ :
- ﻧﺴﺮﻕ عقله و حلمه و فطنته
ﺭﺩ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر :
لالا بل يجب ان يبقى عقله حتى يحاسب و حتى يحس بالتعاسة
فقام ﺷﻴﻄﺎن له خبرة في ﻭﻗﺎل :
- ﻳﺎ إبليس الاكبر ، ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ الاول و الاغلى و الاثمن ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ، ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺴﺮﻕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ
أممم فعلا فعلا هذا رأي صائب السعادة هي اغلى ما يمكلك
لكن اين نخفيها حتى لا يجدها
و قال ابليس الاكبر "ﺃﻳﻦ تخﺒﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﺜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ"
ﻗﺎﻝ أحد الاباليس :
- ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺑﻠﻴﺲ الاكبر :
لالا لديهم الغواصات و التكنولوجيا ,,,,,,, سيجدونها
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ :
- ﻓﻲ ﺃﻗﺎﺻﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺑﻠﻴﺲ :
لالا لديهم الاقمار ,,,,,,,, سيجدونها
سكتوا يفكرون يفكرون و يفكرون :
ثم قال لهم كبيرهم
- ﻳﺎ أبنائي .. ﺧﺒؤوﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل احد
- ﺧﺒؤوها ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﻠوبهم
ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ بني آدم
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ
ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍلأﺧﺮ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟّﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﻭ ﺩﻭﺍﺧﻠﻪ
احبتي
هل فعلا السعادة موجودة في اعماقنا في قلوبنا في أحاسيسنا
في
الاسلام
الرضا
الطاعة
القناعة
الصداقة
المحبة
القرآن
الصلاة
الزوجة
الاولاد
كلمة بابا
كلمة ماما
الصحة
الحب
الطمأنينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل هته هي السعادة ام يلزمها مليار هههههههه
إليكم الخط