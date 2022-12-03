الممرضة (كريستيان غيلبرت) اشتهرت بلقب (ملك الموت) حيث كانت تقتل مرضاها بحقنة مخدر ليكون لها عذر في استدعاء حبيبها الذي يعمل في ثلاجة الموتى لينقلهم ...وتراه..

عندما تتحاح فرصة التعليم للطفل

"نجاة بلقاسم" من راعية غنم في المغرب

إلى وزيرة التعليم في فرنسا..



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ذهبت طفلة هندية تدعى"هاكتي"في رحلة مدرسية إلى دار المسنين وهناك تعرضت الطفلة إلى صدمة غير متوقعة حيث تفاجأت ان جدتها من ضمن نزلاء الدار وكانت هاكتي كلما سألت والداها عن جدتها قالا ان الجدة ذهبت لاقاربها ولن تعود

لكنها اكتشفت الحقيقة وانفجرت بالبكاء.



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تفائلو بالخير يا بنااات...فربما عريسكم الان عليه اختبار في مادة الاملاء ..أدعو له بالتوفيق يحتاج دعواتكم الان

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