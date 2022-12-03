صدمات

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
519
النقاط
31
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
1af1a4a34004ade598d67f38e5bc7a42.jpg

الممرضة (كريستيان غيلبرت) اشتهرت بلقب (ملك الموت) حيث كانت تقتل مرضاها بحقنة مخدر ليكون لها عذر في استدعاء حبيبها الذي يعمل في ثلاجة الموتى لينقلهم ...وتراه..

-----------

211ef87cd2b97062c4963f6d5567c8bd.jpg
عندما تتحاح فرصة التعليم للطفل
"نجاة بلقاسم" من راعية غنم في المغرب
إلى وزيرة التعليم في فرنسا..

---------

5a621f4da17f6c065bb4f6219ffc29e2.jpg


ذهبت طفلة هندية تدعى"هاكتي"في رحلة مدرسية إلى دار المسنين وهناك تعرضت الطفلة إلى صدمة غير متوقعة حيث تفاجأت ان جدتها من ضمن نزلاء الدار وكانت هاكتي كلما سألت والداها عن جدتها قالا ان الجدة ذهبت لاقاربها ولن تعود
لكنها اكتشفت الحقيقة وانفجرت بالبكاء.

-----

deb7812286be0d2cfa6f4bc88e069abc.jpg

تفائلو بالخير يا بنااات...فربما عريسكم الان عليه اختبار في مادة الاملاء ..أدعو له بالتوفيق يحتاج دعواتكم الان 😁😁
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top