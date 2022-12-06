القائد الشاب

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
544
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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دعك من مظهره وتسريحة شعره..!
دعك مما فات واقرا واسمع مايلي:
طاردوه لمدة ستة سنوات
أصيب بالرصاص عدة مرات
انفجرت قذيفة يدوية في يده وبترت جزءا من كفه
اقتحموا عليه المستشفى وهو في غرفة الطوارئ لاجراء عملية جراحية وحالو قتله لكنه هرب
تعرض ل 5 محاولة اغتيال
قلبوا عليه الدنيا راسا على عقب
وبحثو عنه فوق الأرض وتحت الأرض ولم يصلو اليه
هدموا مبنى المقاطعة في نابلس فوق رأسه
حاصروه بالدبابات والطائرت أطلقوا عليه 90 قذيفة بثلاثة أيام متواصلة بقي محاصرا ينزف بلا ماء ولا طعام ولااسعاف
لم يتجاوز عمره ال (22 )عاما على أصوات تكبيرات الفجر صعدت روحه الطاهرة إلى السماء
أسطورة مخيم بلاطة في مدينة نابلس الفلسطينية
الشهيد البطل (احمد سناقرة) استشهد بتاريخ 31/10/2010.




 
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