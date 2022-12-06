فن الحرب ( سون تزو )

تكاد لا تخلو مكتبة او بسطة كتب على الشارع من وجود هذا الكتاب الرائع لكن اغلب الناس لا يعرفون مدى روعته حتى اللذين يقرأونه .من اكثر الكتب المسلية والممتعة بالنسبة الي فله جانبان فلسفي وهو ممل لكن الحكم فيه جميلة والجانب العسكري وهو ممتع جداستلقون اجوبة واستنتاجات لكثير من الاسئلة والاستفاهامات عما يجري حولكممثل اتخاذ قرارات مفاجئة شخصية الاسيويين المنضبطة . الفرق بين التكتيك والاستراتيجيةالاستغلال الامثل للظروف والموارد المتاحة وليس على صعيد الجيوش والسياسة فقط بل حتى بالنسبة للشخص الواحد او مجتمع العائلةرغم اني قراته مرتين الا ان من الصعب ان اتذكر كل حكمة واطبقها ولكن عندما افعل . قد يراني البعض قويا او ذكيا دون ان ادرك ذلكباختصار هذا الكتاب من الكتب التي تنمي وتقوي الشخصيةhave funرابط التحميلhttps://foulabook.com/ar/book/فنّ-الحرب-pdf