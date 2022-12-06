فن الحرب ( سون تزو )

قيس محمد

قيس محمد

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إنضم
25 جانفي 2010
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محل الإقامة
فلسطين
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ذكر
تكاد لا تخلو مكتبة او بسطة كتب على الشارع من وجود هذا الكتاب الرائع لكن اغلب الناس لا يعرفون مدى روعته حتى اللذين يقرأونه .
من اكثر الكتب المسلية والممتعة بالنسبة الي فله جانبان فلسفي وهو ممل لكن الحكم فيه جميلة والجانب العسكري وهو ممتع جدا
ستلقون اجوبة واستنتاجات لكثير من الاسئلة والاستفاهامات عما يجري حولكم
مثل اتخاذ قرارات مفاجئة شخصية الاسيويين المنضبطة . الفرق بين التكتيك والاستراتيجية
الاستغلال الامثل للظروف والموارد المتاحة وليس على صعيد الجيوش والسياسة فقط بل حتى بالنسبة للشخص الواحد او مجتمع العائلة
رغم اني قراته مرتين الا ان من الصعب ان اتذكر كل حكمة واطبقها ولكن عندما افعل . قد يراني البعض قويا او ذكيا دون ان ادرك ذلك
باختصار هذا الكتاب من الكتب التي تنمي وتقوي الشخصية :)
have fun :):)
رابط التحميل 👇
https://foulabook.com/ar/book/فنّ-الحرب-pdf
 
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