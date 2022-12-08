💞ب༈ۖ҉وح༈ۖ҉ـ آلَقـ༈ۖ҉ـلَؤُبـ༈ۖ҉ـ💞

"ابقى لطيفاً لا تدع العالم يجعلك قاسياً، لا تسمح للألم أن يلوّث قلبك .ويجعلك منزوع الرحمة، ولا تسمح للمرارة أن تسرق حلاوتك، وافتخر بأنه علىٰ الرغم من أن بقية العالم قد يختلفون عنك، إلا أنك مازلت أصيلاً وعلىٰ فطرتك النقية...ولا تبحث عن ما سَقط داخلك، ولا تُفتش عن من خسرك، لا تغزو مدينة تُهديك وجعاً، ولا تبْني مِن العهود والأوهام قصراً، حتى لا ينهدم فوْق رَأْسك “..!بوح_القلوب