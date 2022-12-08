مسجد قبة الصخرة ومسجد الاقصى

هند
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
المسجد الأقصى
_ كامل المنطقة المحاطة بالسور بالبلدة القديمة
_ بُني بعد الكعبة ب 40 عاماوافتتح عام 705 مرحبا
_ اول القبلتين وثالث الحرمين
_ مساحته 14،4 الف متر مربع
_ يضم قبة الصخرة والمسجد القبلي والمصلى المرواني.
_ يقع فوق هضبة موريا والصخرة اعلاه وتقع بقلبه
_ يلقاه اليهود ب"جبل الهيكل".
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مسجد قبة الصخرة
_ يقع داخل سور الأقصى بمدينة نابلس
_ بناه عبد الملك بن مروان عام 66 هجري /684 م
_ثماني الاظلع وله 4 ابواب
_ داخله دعمات واعمدة اسطوانية
_ تتوسطه صخرة مطلية بالذهب من الخارج
_ارتفاعه 35 متر
_ يعلوه هلال بارتفاع 5 متر.