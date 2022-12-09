حرفة وقليل من الوقت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهدائما ما تراودنا افكار لمشاريع خاصة لكننا نتحجج بالوقت او المال الكافيولكن اذا لاحظنا ان الحرفيين اينما تواجدو يعرفون كيف يسترزقون والرزق بيد الله عز وجل .. تبقى الخبرة تلازم الحرفي حتى لو كان بالمنزلقبل كل شيئ عليك ان تسال نفسك ما احتياجات السوق وما هي قدراتكاذا كان البيت مستقل .. بالتاكيد عندك حديقة صغيرة . تستطيع زراعتها . وكسب ناتج موسمي قد يفتح لك افاق تجارية اذا ادرت مالك جيداكذلك تستطيع تربية التحل على سطح البيت .اما اذا كنت تسكن في شقة فلديك مساحة صغيرة ولديك المطبخ . لتحول اللبن الى جبنة ولبنة وصناعة المربى بانواعها وصناعة الكعك المحلىوبالتاكيد المطبخ ليس محتكرا للنساءاما اذا كنت تملك حرفة معينة فتستطيع ان تستغل مساحة صغيرة لتركيب كراسي من الخشب مثلا .. او خياطة اشكال مختلفة وبيعهاان الامر معتمد على التسويق . من الوقوف بالشارع وعرضها حتى اعلان ما لديك من منتج على مواقع التواصلتتعدد الطرق لكن الاهم هو تنظيم الوقت والرزق على اللهوتاكد دائما ان العمل الثانوي يكسبك خبرة وقد يفتح لك مستقبل تجاري