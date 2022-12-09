حرفة وقليل من الوقت

قيس محمد
:: عضو مُتميز ::
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- 25 جانفي 2010
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دائما ما تراودنا افكار لمشاريع خاصة لكننا نتحجج بالوقت او المال الكافي
ولكن اذا لاحظنا ان الحرفيين اينما تواجدو يعرفون كيف يسترزقون والرزق بيد الله عز وجل .. تبقى الخبرة تلازم الحرفي حتى لو كان بالمنزل
قبل كل شيئ عليك ان تسال نفسك ما احتياجات السوق وما هي قدراتك
اذا كان البيت مستقل .. بالتاكيد عندك حديقة صغيرة . تستطيع زراعتها . وكسب ناتج موسمي قد يفتح لك افاق تجارية اذا ادرت مالك جيدا
كذلك تستطيع تربية التحل على سطح البيت .
اما اذا كنت تسكن في شقة فلديك مساحة صغيرة ولديك المطبخ . لتحول اللبن الى جبنة ولبنة وصناعة المربى بانواعها وصناعة الكعك المحلى
وبالتاكيد المطبخ ليس محتكرا للنساء
اما اذا كنت تملك حرفة معينة فتستطيع ان تستغل مساحة صغيرة لتركيب كراسي من الخشب مثلا .. او خياطة اشكال مختلفة وبيعها
ان الامر معتمد على التسويق . من الوقوف بالشارع وعرضها حتى اعلان ما لديك من منتج على مواقع التواصل
تتعدد الطرق لكن الاهم هو تنظيم الوقت والرزق على الله
وتاكد دائما ان العمل الثانوي يكسبك خبرة وقد يفتح لك مستقبل تجاري
دائما ما تراودنا افكار لمشاريع خاصة لكننا نتحجج بالوقت او المال الكافي
ولكن اذا لاحظنا ان الحرفيين اينما تواجدو يعرفون كيف يسترزقون والرزق بيد الله عز وجل .. تبقى الخبرة تلازم الحرفي حتى لو كان بالمنزل
قبل كل شيئ عليك ان تسال نفسك ما احتياجات السوق وما هي قدراتك
اذا كان البيت مستقل .. بالتاكيد عندك حديقة صغيرة . تستطيع زراعتها . وكسب ناتج موسمي قد يفتح لك افاق تجارية اذا ادرت مالك جيدا
كذلك تستطيع تربية التحل على سطح البيت .
اما اذا كنت تسكن في شقة فلديك مساحة صغيرة ولديك المطبخ . لتحول اللبن الى جبنة ولبنة وصناعة المربى بانواعها وصناعة الكعك المحلى
وبالتاكيد المطبخ ليس محتكرا للنساء
اما اذا كنت تملك حرفة معينة فتستطيع ان تستغل مساحة صغيرة لتركيب كراسي من الخشب مثلا .. او خياطة اشكال مختلفة وبيعها
ان الامر معتمد على التسويق . من الوقوف بالشارع وعرضها حتى اعلان ما لديك من منتج على مواقع التواصل
تتعدد الطرق لكن الاهم هو تنظيم الوقت والرزق على الله
وتاكد دائما ان العمل الثانوي يكسبك خبرة وقد يفتح لك مستقبل تجاري