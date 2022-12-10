عرض بيع متوفر 497 دولار USDT مقابل CCP او BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
TitOu24
المبلغ المتاح
497.00 دولار
سعر البيع
226.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
TitOu24

TitOu24

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
19 نوفمبر 2012
المشاركات
42
النقاط
3
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم ورحمة الله
متوفر 497 دولار USDT مقابل CCP / باريدي موب
1 $ = 226 دج
السعر ثابت
أقل مبلغ للحجز هو 20$

- الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ في حسابي او تطبيق باريدي موب
- مدة الحجز 12 ساعة ثم الحجز الذي يليه
- بعد الدفع يكتب المرسل آسم عضويته + عضويتي + إسم المنتدى + تاريخ التعامل ( اليوم/الشهر/العام)
- واذا يدفع عبر التطبيق يرسل الوصل في الإيميل
 

المرفقات

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