رابط مشاهدة عدنان ولينا مترجم من اليابانية (Merai shounen conan)

قيس محمد
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مغامرات عدنان ولينا من اجمل الكرتون التي نعرفها على مر اجيال ..
كانت تبثها قناة سبيستون الفضائية وعدة قنوات متلفزة اخرى . مدبلجة وعمل في طاقم دبلجتها عام 1981 عدد من فناني الخليج كالفنان العراقي فلاح هاشم بدور عدنان والفنانة العراقية سناء التكمجي بدور (لينا) والفنان الكويتي عبد الرحمن عقل بدور عبسي والفنان علي المفيدي بدور العم فارس والفنان جاسم النبهان بدور القبطان نامق كما قام الفنان داود حسين بدور عامر.
وهذا رابط لمشاهدة النسخة الاصلية اليابانية مع تغير بأسماء الابطال
ولا يجوز ان نكتب موضوع لهذا الكرتون دون سماع شارتها التي تعيدنا لاياام الطفولة
كانت تبثها قناة سبيستون الفضائية وعدة قنوات متلفزة اخرى . مدبلجة وعمل في طاقم دبلجتها عام 1981 عدد من فناني الخليج كالفنان العراقي فلاح هاشم بدور عدنان والفنانة العراقية سناء التكمجي بدور (لينا) والفنان الكويتي عبد الرحمن عقل بدور عبسي والفنان علي المفيدي بدور العم فارس والفنان جاسم النبهان بدور القبطان نامق كما قام الفنان داود حسين بدور عامر.
وهذا رابط لمشاهدة النسخة الاصلية اليابانية مع تغير بأسماء الابطال
Mirai Shounen Conan الحلقة 1 مترجمة
قصة أنمي Mirai Shounen Conan تدور حول وضع العالم بعد الحرب العالمية الثالثة بعشرين سنة، وعن الحروب والدمار الذي حل بالأرض إلى آخر المقدمة. ثم يظهر عدنان مع جده في الجزيرة المفقودة وحيدين، القصة عن صبي يسمى عدنان، وُلِدَ بعد الحرب وعاش مع جده على الجزيرة المتبقية، غير أن لعدنان قوة غير طبيعة رغم...
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