رابط مشاهدة عدنان ولينا مترجم من اليابانية (Merai shounen conan)

قصة أنمي Mirai Shounen Conan تدور حول وضع العالم بعد الحرب العالمية الثالثة بعشرين سنة، وعن الحروب والدمار الذي حل بالأرض إلى آخر المقدمة. ثم يظهر عدنان مع جده في الجزيرة المفقودة وحيدين، القصة عن صبي يسمى عدنان، وُلِدَ بعد الحرب وعاش مع جده على الجزيرة المتبقية، غير أن لعدنان قوة غير طبيعة رغم...