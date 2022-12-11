صہلَآتہي هہي نہجہآتہيي💕

آسًےـيّےـّےـّرة
:: عضو منتسِب ::
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ﺳﻤﻊ القاضي أن شابا ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻲ المسجد ﻋﻦ الزهد فقال ﻟﺘﻼﻣﻴﺬه : ﻫﻠﻤﻮا ﺑﻨﺎ ﻧﺬﻫﺐ إليه ﻓﻨﺴﺄله، ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻨﺎ ﺟﻠﺴﻨﺎ إليه ﻧﺴﺘﻤﻊ .
ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺳﺄﻟﻪ : ﻳﺎ ﺷاب أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة .؟
ﻓﺮد الشاب وقال
: أﺗﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ آدابها أم ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ؟
ﻓﺘﻌﺠﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﻗﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ :
ﻋﺠﺒا، ﺳأﻟﻨﺎه ﺳؤاﻻ، ﻓﺠﻌﻠﻪ إﺛﻨﻴن. ﺛﻢ ﻗال ﻟلشاب : أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ آداﺑﻬﺎ .
ﻓﻘﺎل : آدابﺑﻬﺎ
أنﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮ
و ﺗﻤﺸﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب
و ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ
وﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
و تقرأ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﻞ
و ﺗﺮﻛﻊ ﺑﺎﻟﺨﺸﻮع
وﺗﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع
وتشهد ﺑﺎﻹﺧﻼص
و ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ .
ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ .
ﻗﺎل الشاب:
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺒﻴﻚ
واﻟﻤﻴﺰان ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻚ
و اﻟﺼﺮاط ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﻚ
و الجنة ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻚ
واﻟﻨﺎر ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻚ
وﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮت ﺧﻠﻔﻚ ﻳﻄﻠﺒﻚ
وﻻ ﺗﺪري ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أقبلت ﺻﻼﺗﻚ أم ردت ﻋﻠﻴﻚ .
ﻓﺴﺄﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻣﻨﺬ ﻛﻢ ﺗﺼﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ؟
ﻓﺮﺩ الشاب : ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ .
ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ وﻗﺎل : ﻫﻠﻤﻮا ﺑﻨﺎ ﻧﻘﻀي ﺻﻼة ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ
اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة بآدابها وكيفيتها
امرأه تقول : كنت أصلي، وكان طفلي بقربي يناديني مرارا ولم أرد عليه.. فأتى أخوه الذي يكبره بعامين فقط وقال:
"عيب عليك تقاطع كلام اثنين، أمي ألحين تكلم الله"!!!
اقشعر بدني، وانتابني شعور بالذل والهوان أمام عظمة من وقفت بين يديه.. وظلت هذه العبارة تطرق سمعي وفكري وقلبي كلما كبرت للصلاة..
لكل من ماتت صلاته ويريد أن يحييها :☝
1 / قم بتغير السور القصيره التي تقرأها دائما ..
2 / استشعر بأن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعه للعظيم
3 / وأنت تخر ساجدا تذكر انك أقرب ماتكون لرب العالمين ، أطل سجودك ، و بث له رجاويك ..
4 / تذكر عند سرحانك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر والنجوى ! و بأن الآخرة خير وابقى !
5 / استشعر قدمك ، بصرك ، سمعك ، صحتك ، غناك وقف له بكل ذل وأشكره ..
6 / تلذذ في صلاتك حتى تصبح لك راحه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " أرحنا بها يا بلال " ! راحه يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه وهمومه ..
7 / أقبل على الصلاه كالطفل الذي يهرع لأحضان من يحب.. أقبل وأسجد واجعل رحمة المولى تحتضنك فهو أرحم عليك من التي ولدتك !
8 /قبل لقاء العزيز تعطر ، ترتب ، استحضر قلبك .. وقل : " ربي لاتجعل في قلبي سواك "
9 / تذكر ان المولى أخبرنا بأن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين .. فلنكن منهم
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الصلاة، مجلبة للرزق، حافظة للصحة دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن.
من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهان ونجاة من النار..
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