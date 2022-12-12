بدون إجابة الانسان المعنوي والمادي

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
636
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

اليوم جبتلكم موضوع عن الشخص المعنوي الذي لا يهمه المال أكثر من السعادة الروحية

والإنسان المعنوي الذي يهمه المال والتجديد ولكن تجد الملل يحتويه من كل جهة

السؤال هل ممكن ان نكون معنويين وماديين في نفس الوقت ؟؟وهل يجتمعا في قلب واحد؟؟

ام يكون جانب واحد هو المنتصر ؟



 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top