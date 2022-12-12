السلام عليكم



اليوم جبتلكم موضوع عن الشخص المعنوي الذي لا يهمه المال أكثر من السعادة الروحية



والإنسان المعنوي الذي يهمه المال والتجديد ولكن تجد الملل يحتويه من كل جهة



السؤال هل ممكن ان نكون معنويين وماديين في نفس الوقت ؟؟وهل يجتمعا في قلب واحد؟؟



ام يكون جانب واحد هو المنتصر ؟







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