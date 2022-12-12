إنتاج مقعد من المنصات

قيس محمد
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 جانفي 2010
- المشاركات
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- العمر
- 28
- محل الإقامة
- فلسطين
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم .
هذه مشروع صغير انا شخصيا عملته اكثر من مرة وكل مرة حساباتي تكون خاظئة لكن تفي بالغرض بالنهاية ينتج مقعد رغم اني لست صاحب حرفة . ولا افهم بالنجارة
وبعت اكثر من مقعد واحتفظت لنفسي بمقعد شبه مكسور
هذه مشروع صغير انا شخصيا عملته اكثر من مرة وكل مرة حساباتي تكون خاظئة لكن تفي بالغرض بالنهاية ينتج مقعد رغم اني لست صاحب حرفة . ولا افهم بالنجارة
وبعت اكثر من مقعد واحتفظت لنفسي بمقعد شبه مكسور