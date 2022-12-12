إنتاج مقعد من المنصات

قيس محمد

قيس محمد

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 جانفي 2010
المشاركات
1,140
النقاط
71
العمر
28
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
ذكر
السلام عليكم .
هذه مشروع صغير انا شخصيا عملته اكثر من مرة وكل مرة حساباتي تكون خاظئة لكن تفي بالغرض بالنهاية ينتج مقعد رغم اني لست صاحب حرفة . ولا افهم بالنجارة
وبعت اكثر من مقعد واحتفظت لنفسي بمقعد شبه مكسور 😅😅:)

 
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