اسرار من الحرب العالمية

قيس محمد
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 جانفي 2010
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- الجنس
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قد نختلف بلأراء ولكن برأيي الشخصي
الخطط الألمانية العسكرية اعتقد انها افضل من نظيرتها الامريكية وحتى الروسية .. على خلاف ما يصوروه الاعلام في روسيا والغرب
ليس فلسفة بالسياسة لكن اهم سبب لهزيمة الالمان هو حلفائهم الضعفاء .. كما اني اعتقد ان النظام الفاشي الايطالي والنازي ليسو اسوأ من النظام العلماني والشيوعي المتواجدين حاليا .. لكن المنتصر هو من يكتب التاريخ. وليس بالضرورة ان يكون صحيحا ..
الخطط الألمانية العسكرية اعتقد انها افضل من نظيرتها الامريكية وحتى الروسية .. على خلاف ما يصوروه الاعلام في روسيا والغرب
ليس فلسفة بالسياسة لكن اهم سبب لهزيمة الالمان هو حلفائهم الضعفاء .. كما اني اعتقد ان النظام الفاشي الايطالي والنازي ليسو اسوأ من النظام العلماني والشيوعي المتواجدين حاليا .. لكن المنتصر هو من يكتب التاريخ. وليس بالضرورة ان يكون صحيحا ..