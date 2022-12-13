اسرار من الحرب العالمية

لكن المنتصر هو من يكتب التاريخ.

وليس بالضرورة ان يكون صحيحا ..

قد نختلف بلأراء ولكن برأيي الشخصيالخطط الألمانية العسكرية اعتقد انها افضل من نظيرتها الامريكية وحتى الروسية .. على خلاف ما يصوروه الاعلام في روسيا والغربليس فلسفة بالسياسة لكن اهم سبب لهزيمة الالمان هو حلفائهم الضعفاء .. كما اني اعتقد ان النظام الفاشي الايطالي والنازي ليسو اسوأ من النظام العلماني والشيوعي المتواجدين حاليا ..