اسرار من الحرب العالمية

قيس محمد

قيس محمد

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 جانفي 2010
المشاركات
1,146
النقاط
71
العمر
28
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
ذكر
قد نختلف بلأراء ولكن برأيي الشخصي
الخطط الألمانية العسكرية اعتقد انها افضل من نظيرتها الامريكية وحتى الروسية .. على خلاف ما يصوروه الاعلام في روسيا والغرب
ليس فلسفة بالسياسة لكن اهم سبب لهزيمة الالمان هو حلفائهم الضعفاء .. كما اني اعتقد ان النظام الفاشي الايطالي والنازي ليسو اسوأ من النظام العلماني والشيوعي المتواجدين حاليا .. لكن المنتصر هو من يكتب التاريخ. وليس بالضرورة ان يكون صحيحا ..
 
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