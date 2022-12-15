الأخلاق الفاضلة حياة للمجتمع

بالأخلاق يحيا المجتمع ويصبح مجتمعا صالحا لأنها أساس صلاحه والقوام الذي ترتكز عليه، ويلتفت أبناؤه إلى البناء والعمل والتطوير بدلا من الالتفات إلى التشاحن والتباغض وحل المشكلات، فمجرد أن يكون أبناء المجتمع أصحاب خلقٍ فاضل تختفي المشكلات العادية من المجتمع، ويصبح مجتمعا فاضلا يحمل رسالة سامية، ويتمنى الجميع أن يكون مثله، يقول أحد الشعراء: والمرءُ بالأخلاقِ يسمو ذكره وبها يفضل في الورى ويوقر لهذا فإن البداية تكون بالفرد ثم بالبيت والأسرة ثم بالمجتمع، وليس من الخطأ أن يتم تدريس الأخلاق وتعميمها وتكثيف الحديث عنها وتعريف الناس بين الصالح منها وبين غير الصالح، والأهم من هذا نشر معاني الأخلاق الفاضلة في وسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز، وحتى من خلال الدراما التي يجب أن تُركّز على القضايا الأخلاقية