صورة لـ الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان مع الرئيس الأمريكي بايدن بمناسبة انعقاد قمة قادة افريقيا والولايات المتحدة الثانية بواشنطن

حفياد آدم

حفياد آدم

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12 أوت 2018
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صورة فلسفية و معقدة لتحليل حلل وناقش أبناء جزائرنا ابانوا عن ملكية الزعامة و الرجولة ومصداقية بيان أول نوفمبر الإسلام والعربية والوطن الغالي جزائرنا الدليل و بدون مبالغة ولا مجاملة و لا محاباة صورة لـ الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان مع الرئيس الأمريكي بايدن بمناسبة انعقاد قمة قادة افريقيا والولايات المتحدة الثانية بواشنطن
عندما تكون مسؤول جزائري حفيد الشهداء الأبرار الجميع يحترمك.
تحيا الجزائر
دام عزك يا وطني

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