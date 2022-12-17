إفتخر يا جزائري المؤتمر الصيني العربي

حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
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إفتخر يا جزائري
في الوقت الذي تسارع دول عربية منبطحة إلى ر..شوة الأوروبيين من أجل شراء سلمهم تقربا لهم و خوفا منهم، الجزائر تفرض عليهم العقوبات وقت ما أرادت و تحت أي ذريعة كانت لا تتلاءم مع مبادئها.
الجزائر تعاقب فرنسا و إسبانيا تباعا َ الأولى بغلق الأجواء
الثانية عقوبات اقتصادية تليها قطع الغاز.
تزور من تشاء و تنخرط في أي منظمة تريد
و الآن يسارعون هم لكسب ودها و كلكم شاهدتم من ألقى الكلمة الأولى في المؤتمر الصيني العربي و من استقبل الوزير الأول في واشنطن.
في الوقت الذي تسارع دول عربية منبطحة إلى ر..شوة الأوروبيين من أجل شراء سلمهم تقربا لهم و خوفا منهم، الجزائر تفرض عليهم العقوبات وقت ما أرادت و تحت أي ذريعة كانت لا تتلاءم مع مبادئها.
الجزائر تعاقب فرنسا و إسبانيا تباعا َ الأولى بغلق الأجواء
الثانية عقوبات اقتصادية تليها قطع الغاز.
تزور من تشاء و تنخرط في أي منظمة تريد
و الآن يسارعون هم لكسب ودها و كلكم شاهدتم من ألقى الكلمة الأولى في المؤتمر الصيني العربي و من استقبل الوزير الأول في واشنطن.