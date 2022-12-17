إفتخر يا جزائري المؤتمر الصيني العربي

إفتخر يا جزائري

في الوقت الذي تسارع دول عربية منبطحة إلى ر..شوة الأوروبيين من أجل شراء سلمهم تقربا لهم و خوفا منهم، الجزائر تفرض عليهم العقوبات وقت ما أرادت و تحت أي ذريعة كانت لا تتلاءم مع مبادئها.

الجزائر تعاقب فرنسا و إسبانيا تباعا َ الأولى بغلق الأجواء

الثانية عقوبات اقتصادية تليها قطع الغاز.

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و الآن يسارعون هم لكسب ودها و كلكم شاهدتم من ألقى الكلمة الأولى في المؤتمر الصيني العربي و من استقبل الوزير الأول في واشنطن.​