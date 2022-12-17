لمن يحزن على تفويت الجزائر لمونديال قطر ...نقول له افتخر واعتز بوطنك ...فهي تلعب كاس العالم الحقيقية ..بين مجموعة ...لا تظم الا كبار القوم ...وقد حققت نجاحا باهر في ضمان مكانة تاريخية لافريقيا ضمن مجموعة العشرين G20 ..لاقوى اقتصاديات العالم ...وما سيترتب عنه من تبعات سياسية و امنية ايجابية لكافة دول القارة ...بعد نيل تزكية كل من (بيكين و واشنطن ) ...والمساهمة في حلحلت معضلات البلدان الضعيفةفي انتظار الاهم و هو نيل مقعد دائم بمجلس الأمن و ما سيوفره ذالك من درع حماية ضد كافة التدخلات و الانتهاكات الخارجية (الاستعمارية ) و خاصة تلك اللتي تنهب خيرات الشعوب الفقيرة مرتزقة استخبارتية تحت غطاءالمساعدات الانسانية .... و مشتقاتها من الجمعيات الاجرامية ..و الاهم من كل هذا انها عملت Block و قطعت الطريق نهائيا ، لحلم الكيان الصهيوني بتبوء عضوية مراقب داخل الاتحاد الأفريقي ، لتمكينها من اختراق اغلب بلدان القارة و على راسها العدو رقم واحد الجزائر .....الجزائر اصبحت سيدة القارة و كلمة السر لمن يريد ان يستثمر في افريقيا لما بعد النظام العالمي القديم....هذا هو التتويج الحقيقي اللذي يرفع هاماتنا بين الامم ..