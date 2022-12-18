السلام عليكم

انا عمري 21 سنة و نقرأ في جامعة ومقر الاقامة نتاعي ماشي نفس مكان الميلاد و انا و لا مرة رحت درت فحص الطبي العسكري ولا مرة لحقني الاستدعاء .



و كي رحت مرة هاذي للمكتب لي في مقر الاقامة قالولي بلي لازم نرحوا لمكتب تابع لمكان الميلاد.



حبيت نعرف كيفاه نعرف بلي راني روشارش او لا واذا لحقني الاستدعاء ثالث مع العلم اني هاذي مرة منقدرش نروح لمكتب تجنيد تابع لمكان الميلاد ؟