حاب نزوج....لكن

السلام عليكم ان شاء الله راكم بخير
حبيت نهدر حاجة راهي فقلبي ووجعتني بزااااف
عجبتني وحدة رحتلها عرفت بنفسي وقلتلها حاب نعرف وين تسكني لاني حاب نتقدم لاهلك ونهدرلهم عليك ونتعارفو بطريقة رسمية ادا كتب ربي الحمد لله مكتبش كل واحد يكمل حياتو
قالتلي منعرفكش ووووو قلتلها حاب نعرفك وتعرفيني بطريقة رسمية بعلم اهلي وعلمك
قالت لالا منحبش هاكا
درك حاب نعرف الي حاب لحلال وطريق صحيحة كي يتلاقا مع موقف كيما هادا نضرتو وتفكيرو كيفاه يرجعو لنساء بصفة عامة
حبيت نهدر حاجة راهي فقلبي ووجعتني بزااااف
عجبتني وحدة رحتلها عرفت بنفسي وقلتلها حاب نعرف وين تسكني لاني حاب نتقدم لاهلك ونهدرلهم عليك ونتعارفو بطريقة رسمية ادا كتب ربي الحمد لله مكتبش كل واحد يكمل حياتو
قالتلي منعرفكش ووووو قلتلها حاب نعرفك وتعرفيني بطريقة رسمية بعلم اهلي وعلمك
قالت لالا منحبش هاكا
درك حاب نعرف الي حاب لحلال وطريق صحيحة كي يتلاقا مع موقف كيما هادا نضرتو وتفكيرو كيفاه يرجعو لنساء بصفة عامة