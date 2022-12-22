الاشياء الممنوعة في الكوزينة الحزائرية

ملاك الرحمن
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 ديسمبر 2022
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بما انو المراة تقريبا نصف وقتها في المطبخ بين طبخ و تنظيف حبيت نطرح الموضوع هاذا
سيدتي واشي هي الحاجة لي تكرهي تشوفي وحدة دارتها في المطبخ يعني تعافيها مستحيل ديريها و مستحيل تتقبلي تشوفي وحدة ديرها نركزو على المطبخ بالدرجة الاولى و على اعمال المنزل بصفة عامة
انا شخصيا منحبش نشوف وحدة تذوق الماكلة بزاف وتعاود تكمل طيب بنفس المغرف
خلونا نشوفو و نكتشفو الامور الممنوعة في المطبخ و المنزل نثقفو و نولهو بعضانا
بما انو المراة تقريبا نصف وقتها في المطبخ بين طبخ و تنظيف حبيت نطرح الموضوع هاذا
سيدتي واشي هي الحاجة لي تكرهي تشوفي وحدة دارتها في المطبخ يعني تعافيها مستحيل ديريها و مستحيل تتقبلي تشوفي وحدة ديرها نركزو على المطبخ بالدرجة الاولى و على اعمال المنزل بصفة عامة
انا شخصيا منحبش نشوف وحدة تذوق الماكلة بزاف وتعاود تكمل طيب بنفس المغرف
خلونا نشوفو و نكتشفو الامور الممنوعة في المطبخ و المنزل نثقفو و نولهو بعضانا