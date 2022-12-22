الاشياء الممنوعة في الكوزينة الحزائرية

ملاك الرحمن

ملاك الرحمن

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 ديسمبر 2022
المشاركات
2
النقاط
3
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بما انو المراة تقريبا نصف وقتها في المطبخ بين طبخ و تنظيف حبيت نطرح الموضوع هاذا
سيدتي واشي هي الحاجة لي تكرهي تشوفي وحدة دارتها في المطبخ يعني تعافيها مستحيل ديريها و مستحيل تتقبلي تشوفي وحدة ديرها نركزو على المطبخ بالدرجة الاولى و على اعمال المنزل بصفة عامة

انا شخصيا منحبش نشوف وحدة تذوق الماكلة بزاف وتعاود تكمل طيب بنفس المغرف

خلونا نشوفو و نكتشفو الامور الممنوعة في المطبخ و المنزل نثقفو و نولهو بعضانا 🌹🌹
 
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