الاشياء الممنوعة في الكوزينة الحزائرية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بما انو المراة تقريبا نصف وقتها في المطبخ بين طبخ و تنظيف حبيت نطرح الموضوع هاذاسيدتي واشي هي الحاجة لي تكرهي تشوفي وحدة دارتها في المطبخ يعني تعافيها مستحيل ديريها و مستحيل تتقبلي تشوفي وحدة ديرها نركزو على المطبخ بالدرجة الاولى و على اعمال المنزل بصفة عامةانا شخصيا منحبش نشوف وحدة تذوق الماكلة بزاف وتعاود تكمل طيب بنفس المغرفخلونا نشوفو و نكتشفو الامور الممنوعة في المطبخ و المنزل نثقفو و نولهو بعضانا