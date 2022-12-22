السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني انا مقبل على اجراء اختبار مهني في مسابقة عون حفظ البيانات في تكوين مهني ارجو من الاخوة تزويدي باسالة والاجوبة التى تتوقعونها او في مسابقات سابقة لكي احضر لها مع دعاء لي بالتوفيق

شكرا