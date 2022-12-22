مسابقة عون حفظ البيانات

amar naim

amar naim

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2022
المشاركات
19
النقاط
3
العمر
39
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني انا مقبل على اجراء اختبار مهني في مسابقة عون حفظ البيانات في تكوين مهني ارجو من الاخوة تزويدي باسالة والاجوبة التى تتوقعونها او في مسابقات سابقة لكي احضر لها مع دعاء لي بالتوفيق
شكرا
 
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