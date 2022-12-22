amar naim
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 أوت 2022
- المشاركات
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- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- الجلفة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني انا مقبل على اجراء اختبار مهني في مسابقة عون حفظ البيانات في تكوين مهني ارجو من الاخوة تزويدي باسالة والاجوبة التى تتوقعونها او في مسابقات سابقة لكي احضر لها مع دعاء لي بالتوفيق
شكرا
اخواني انا مقبل على اجراء اختبار مهني في مسابقة عون حفظ البيانات في تكوين مهني ارجو من الاخوة تزويدي باسالة والاجوبة التى تتوقعونها او في مسابقات سابقة لكي احضر لها مع دعاء لي بالتوفيق
شكرا